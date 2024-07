Prefeitura de Belém organiza força-tarefa para combater a proliferação de abelhas

A proliferação de abelhas na área urbana de Belém nas últimas semanas vem chamando a atenção e preocupando a população. O registro mais recente de colmeia na Região Metropolitana foi em uma mangueira no bairro da Batista Campos. Localizada na travessa Quintino Bocaiúva, entre a ruas dos Mundurucus e a avenida Conselheiro Furtado, o foco dos insetos foi retirado na madrugada de sábado, 27, durante uma operação realizada pela Defesa Civil da capital paraense em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A ação durou cerca de duas horas e envolveu cerca de quinze profissionais, entre bombeiros, agentes da Defesa Civil de Belém, da Semma e apicultores, profissionais que orientaram os moradores da área próxima da árvore onde estava a colmeia, para garantir a segurança de todos. Os agentes da Guarda Municipal e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditaram o trânsito na área durante a operação.

Segundo o presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, a colmeia retirada foi levada para um apiário no município de Santa Izabel do Pará: “Nós estabelecemos uma parceria com esse criadouro de abelhas em Santa Izabel, para levarmos todas as colmeias retiradas de Belém. Eles estão também prestando orientações para realizarmos o serviço de remoção”.

Medidas a longo prazo

Devido ao aparecimento constante de enxames de abelhas na capital paraense, Defesa Civil, Semma e Corpo de Bombeiros se reúnem na próxima terça-feira, 30, às 15h, no Comando Geral do Corpo de Bombeiros para mapear áreas na cidade onde há colmeias e as que oferecem risco à população, assim como criar um plano de ação para a retirada delas, já que não há uma legislação municipal ou estadual que aponte de quem é a responsabilidade para a realização desse serviço.

Segundo o presidente da Defesa Civil de Belém, a Prefeitura de Belém estuda a possibilidade da contratação emergencial de uma empresa especializada para a retirada de colmeias em áreas públicas da cidade, considerando que, atualmente, município e estado dispõem desse serviço.

Cuidados no remanejo dos insetos

Para que fosse feita a retirada da colmeia de maneira segura, a Prefeitura de Belém orientou os moradores da área com algumas medidas que garantem a precaução e resguardo:

- Não sair de casa pelo período mínimo de três horas, a partir de 00h;

- Não manter nenhum ser vivo fora de casa durante o período;

- Apagar todas as luzes da casa;

- Manter todas as portas e janelas fechadas;