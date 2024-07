Abelhas em Belém: Agentes públicos se reúnem para iniciar trabalho de combate a enxames

Após vários enxames serem encontrados em Belém, a Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará se reúnem nesta terça-feira (30), às 15h, no Comando Geral do Corpo de Bombeiros para mapear áreas na cidade onde há colmeias e aquelas onde as abelhas oferecem riscos à população, assim como criar um plano de ação para a retirada delas. Isso porque não há uma legislação municipal ou estadual que aponte de quem é a responsabilidade para a realização desse serviço.

Segundo o presidente da Defesa Civil de Belém, a Prefeitura de Belém estuda a possibilidade da contratação emergencial de uma empresa especializada para a retirada de colmeias em áreas públicas da cidade, considerando que, atualmente, município e estado dispõem desse serviço.

O último registro de colmeia ocorreu em uma mangueira que fica na travessa Quintino Bocaiúva, entre a ruas dos Mundurucus e a avenida Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos, retirada na madrugada de sábado (27), durante uma operação montada entre a Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil e Semma, e Corpo de Bombeiros.

A ação durou cerca de duas horas e envolveu cerca de quinze profissionais, entre bombeiros, agentes da Defesa Civil de Belém, da Semma e apicultores, profissionais que orientaram os moradores da área próxima da árvore onde estava a colmeia, para garantir a segurança de todos. Os agentes da Guarda Municipal e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditaram o trânsito na área durante a operação.

Segundo o presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, a colmeia retirada foi levada para um apiário no município de Santa Izabel do Pará. “Nós estabelecemos uma parceria com esse criadouro de abelhas em Santa Izabel, para levarmos todas as colmeias retiradas de Belém. Eles estão também prestando orientações para realizarmos o serviço de remoção”.