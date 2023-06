Dia dos Namorados: Estação das Docas oferece programação especial nesta segunda-feira (12)

Para o Dia dos Namorados, comemorado nesta segunda-feira (12/06), a Estação das Docas, em Belém, traz uma programação musical para embalar a noite dos visitantes que forem comemorar a data romântica. A partir das 18h30, o espaço contará com shows dos saxofonistas Jeffinho Alves e Eliezes Santos, com um repertório que inclui músicas nacionais e internacionais para acompanhar a noite dos apaixonados.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Plataforma de streaming da Samsung celebra o Dia dos Namorados com programação especial; confira]]

O espaço fica localizado na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, e conta com três armazéns, com dois fazendo parte da programação especial e gratuita. O armazém 1 terá a noite embalada pelo show de Jeffinho Alves; o 2, oferecerá a trilha sonora do saxofone do músico Eliezer Santos.

Até às 19h30, ambos os músicos estarão nos dois armazéns tocando os sucessos selecionados para a data romântica. Jeffinho e Eliezer também irão levar o som do sax próximo das mesas dos casais, tornando o passeio mais agradável e romântico a quem estiver na Estação das Docas.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)