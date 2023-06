Plataforma de streaming da Samsung celebra o Dia dos Namorados com programação especial; confira

A plataforma de streaming gratuito Samsung TV Plus terá programação especial no Mês dos Namorados. Filmes românticos vão estar disponíveis para todos os casais e solteiros e estão na dúvida do que fazer nesta data.

A Samsung divulgou a programação e revelou que o canal Novelando vai arrancar suspiros e fazer todo mundo se apaixonar com as novelas "Novamente Apaixonados" e "Uma História de Amor", todos os dias a partir das 17h30 até às 20h50.

Mas a grade é para todos os gostos, inclusive para quem gosta de suspense ou ação. O canal Investigação Total que terá uma maratona com o filme "Até que a Morte nos Separe", "3000 Milhas para o Inferno" e "Linda Loucura".

Até o canal de receitas, Tastemade, entrou no clima de romance e vai ensinar os melhores pratos para o date perfeito, inclusive receitas de filmes românticos no programa "Comida de Cinema". Além de conteúdos de turismo, em e "Plat Du Jour" e "Mohamad Viaja O Mundo", para se programar com o crush.

Os amantes de cinema também poderão curtir a programação da Samsung com grandes clássicos. Os canais Adrenalina Freezone, MyTime Movie e NetMovies, prepararam uma seleção especial para os cinéfilos de plantão com uma maratona de diversos filmes de romance.

Confira os canais com programação especial do Mês dos Namorados no Samsung TV Plus

Novelando – 2001

Investigação Total – 2002

Tastemade – 2086

Adrenalina Freezone – 2685

MyTime Movie – 2706

NetMovies – 2732

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)