Crítica de cinema paraense dá três dicas de filmes para o Dia dos Namorados

Preparados para uma maratona cinematográfica a dois? O Dia dos Namorados chegou, e nada melhor do que curtir uma boa sessão de filmes com aquela pessoa especial. E para te ajudar a escolher o filme de hoje, contamos com a expertise da crítica de cinema paraense Lorenna Montenegro, que entende de tudo da sétima arte.

“Esses filmes que indico a vocês, eu já assisti algumas vezes e eu gosto muito deles. Sou fã do gênero romance e também comédia romântica, que chamam de “filme para mulher”, o que eu acho uma bobagem, pois afinal de contas, todo mundo gosta de romance, todo mundo se apaixona, e isso não é uma prerrogativa só das mulheres. Então eu pensei em três filmes que são de períodos bem diferentes, com a proposta de fazer as pessoas assistirem filmes clássicos, que fujam um pouco do “cinemão” mais popular”, conta Lorenna.

Lorenna Montenegro é membro da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-metragistas, além de fazer parte da Associação de Críticos de Cinema do Pará. Com sua visão apurada e paixão pelo mundo do cinema, ela selecionou três filmes que falam sobre o amor para vocês aproveitarem ao máximo o Dia dos Namorados. Preparem a pipoca, peguem as cobertas e preparem-se para se emocionar, rir e se apaixonar com as escolhas de Lorenna.

1- A Princesa e o Plebeu (1953, de William Wyller)

Um clássico ganhador de três Oscars - atriz, roteiro para Dalton Trumbo e figurino - que se passa num dia em Roma e que ajudou a imortalizar a figura da “bonequinha de luxo” Audrey Hepburn como heroína romântica.

2- O Amor Não Tira Férias (2006, de Nancy Meyers)

Duas desconhecidas trocam de casa durante as férias como uma forma de darem um tempo de suas vidas e curarem frustrações amorosas. Lógico que o cupido se encarrega de fazê-las se apaixonarem, nessa típica comédia romântica que tem alguns clichês mas diverte e funciona bem, também graças ao elenco carismático - Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black e Jude Law.

3- Retrato de uma Jovem em Chamas (2019, Céline Sciamma)

Esse romance histórico que se passa no século XVIII acompanha a pintora Marianne, que está numa ilha na Bretanha para pintar o retrato de casamento da noiva Héloise quando é surpreendida pela paixão que nasce entre elas. O amor proibido de duas mulheres numa época de grande opressão feminina dá o tom desse belo e cultuado filme francês.