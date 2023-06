Dia dos namorados: página do 'Ministério do Namoro' é criada na internet e usuários citam presidente

Uma página chamada "Ministério do Namoro" está repercutindo na internet hoje, 12, Dia dos Namorados, no entanto, para tristeza dos solteiros, ela não é oficial. Com mais de 20 mil seguidores, as pessoas cobram do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o Ministério seja criado, pois Lula havia declarado em alguma entrevista que "todo mundo iria namorar" em seu governo e que este ministério seria criado. Confira!

Figuras públicas são citadas como possíveis ministros e até os auxílios que poderão ser criados são sugeridos. A página tem logo, um brasão da república estilizado com um coração e na cor rosa. A página foi criada em fevereiro usando uma entrevista do presidente Lula que disse que iria criar o Ministério do namoro. Os administradores da página e os fãs nós comentários foram criando os auxílios. “Como nós vamos criar o Ministério do Namoro eu vou beijar minha mulher”, mostra o vídeo com Lula ao lado da primeira-dama, Janja, e logo após o beijo.

Os seguidores "reclamaram": “Cadê o Bolsa Chamego? Cadê o Meu Dengo Minha Vida? Cadê o SUS (Serviço de União dos Solitários)”, outra pessoa disse: “será que na reforma ministerial o ministério do namoro vem?” e também “pelo visto vou ter que acampar na frente de um quartel e começar a protestar!! Lula, faça alguma coisa!!”, as frases repercutiram.

A página compartilhou um vídeo da CNN com a notícia, confira: