Dia dos Namorados: Fundação Carlos Gomes promove concerto especial

Em comemoração do Dia dos Namorados, o Núcleo Experimental de Repertório para Cantores (NERC) da Fundação Carlos Gomes (FCG) apresentará um recital com músicas românticas. O evento será realizado nesta segunda-feira, 12, a partir das 19h, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém, com entrada franca. Os intérpretes serão Madalena Aliverti, Ytanaã Figueredo, Hugo Harley, Márcia Aliverti, Érko Nery, acompanhados do pianista Nelson Neves.

O Núcleo Experimental de Repertório para Cantores foi criado e coordenado pela Professora Madalena Aliverti, com o objetivo de desenvolver, apresentar e explorar a execução e peças do repertório lírico regional, nacional e internacional. Com potencial de explorar as óperas de Um Ato (pocket óperas) às Cantatas e Canções. Madalena conta que chegou em Belém no ano de 2001 e logo se firmou como professora na Fundação Carlos Gomes (FCG).

Na época, a cantora e professora já carregava vários projetos sociais com a música e a missão de mostrar para seus alunos que a arte transformava vidas. “Durante mais de 20 anos, nós montamos algumas óperas, fizemos milhares de recitais e durante a pandemia da covid-19, eu decidi criar esse núcleo de cantores para ampliarmos nossa cultura musical na região. Para esse ano, tínhamos pensado alguns recitais”, explicou.

Madalena acredita que o recital é uma grande oportunidade de as pessoas conhecerem mais sobre a música lírica e se surpreenderem com a leveza das canções, que tanto falam sobre amor. No repertório, o público presente irá acompanhar músicas de compositores como Mozart, Tosti, W. Henrique, Gabriel Fauré, entre outros.

A professora enfatiza que para os alunos que engajarem no projeto, a missão é proporcionar o desenvolvimento artístico musical e interpretação cênica e musical. “No nosso núcleo, trabalhamos a movimentação no palco, o estudo da articulação das palavras no texto, movimentação corporal proporcionando assim um espetáculo de maior qualidade ao nosso público”, garantiu a professora, que ressalta que essa performance será presenciada no recital.

A professora conta que apesar de ser um projeto com poucas pessoas, focado apenas nos alunos que buscam ser cantores, muitas pessoas já passaram pelo grupo. A ideia para o recital especifico dos namorados veio após Madalena perceber o quanto de amor tem nos cantos líricos. “Ópera tem muito material de amor. Esperamos que seja apenas o primeiro recital de muitos, minha ideia é fazer todo ano esse recital especial. Vamos trazer um repertório lírico apaixonante”, prometeu a cantora.

O Núcleo Experimental de Repertório para Cantores (NERC) já apresentou a Cantata do Café em 2021, Recital Tributo a W.A.Mozart em 2022 e este ano o Recital de Canções, duetos e árias de ópera para homenagear o dia dos namorados.

A magia de cantar o amor

O cantor convidado Ériko Nery acredita que o amor é o mais sublime dos sentimentos. “Falar de amor é ótimo. Cantar o amor é melhor ainda”, celebrou. Ele conta que no recital do "Dia dos Namorados", ele terá a oportunidade de conectar a bela arte do canto lírico a esse sentimento. “Serão muitas peças falando de amor de várias formas, com vários cantores líricos reunidos”.

Eriko garante que o programa está ótimo e certamente o público terá um raro momento de magia, curtindo música de qualidade nesse especial.

Márcia Aliverti, outra cantora convidada, acredita que o canto lírico é uma bela maneira de homenagear os que se amam, pois, a ópera dedica aos amantes os mais belos trechos musicais da sua existência.

“As canções líricas, com a evocação idílica e ardorosa do amor de outros tempos, que poucos hoje em dia tem a oportunidade de viver, é um bálsamo para as nossas emoções mais doces e suaves”, instigou. A cantora reforça que vale a pena reviver o astral de amor e luz. “O dueto final, da ópera Lúcia de Lamermoor, encerra o programa com um vibrante adeus daqueles que se amam”, concluiu a convidada.

Agende-se

Recital especial “Dia dos Namorados”

Data: 12/06

Hora: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre (Praça Frei Brandão, s/n - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-240)

