Nova gestão da Fundação Carlos Gomes foca em democratização e inclusão social

Com mudanças administrativas significativas nesse novo ano, a Fundação Carlos Gomes (FCG) vive uma nova fase, com intuito de reforçar suas principais prioridades: fazer com que a população conheça o trabalho e seus projetos sociais e educativos assim como levar musica à sociedade. O novo superintendente da FCG, Gabriel Titan, fala sobre as perspectivas da nova gestão e o que o povo paraense pode esperar da fundação neste novo ciclo.

Segundo superintendente, outra prioridade importante no momento na FCG é a parceria que está sendo firmada com os órgãos governamentais. “As parcerias são importantes para que possamos unir forças e levar mais cultura aos paraenses”, explicou Titan. O superintendente reforça ainda que a ideia é deixar a FCG cada vez mais inclusiva e acessível. “Queremos implementar uma rádio via internet com repertório clássico”, garantiu.

Titan reforçou que as atividades previstas para 2023 serão mantidas. “Inclusive esse ano comemoramos XXXV do Festival Internacional de Música. Através de uma parceria com a SEAC (Secretaria de Articulação e Cidadania) estamos levando Musica às Usinas da Paz através de projetos de musicalização”, destacou. O novo superintendente deixou claro que a missão é a implementação dos Polos de Musicalização através do projeto de interiorização, capacitação dos mestres de bandas, incentivos a musicais e festivais, capacitação dos músicos e inserção no mercado de trabalho.

“A principal missão da fundação é a qualificação dos alunos para que eles consigam ingressar no mercado de trabalho e possam viver da música”, destacou. Porém, Titan também ressaltou que os objetivos externos da gestão é demonstrar para a sociedade brasileira e paraense que na Amazônia é produzida música clássica de qualidade. ”A fundação é extremamente peculiar por ser uma autarquia centenária da qual nós temos esse Know-how para produzir cultura e arte”, enfatizou o superintendente. Para finalizar, Gabriel Titan ressaltou que a FCG busca ser modelo de formação musical com abrangência na formação de alunos na capital e interior do Estado, promovendo a difusão e a formação musical no Estado do Pará, desenvolvendo atividades na área de ensino, extensão e pesquisa.

Confira a programação da Fundação Carlos Gomes:

17.06.2023 – Terças Musicais

12 a 18.06.2023 - VI Encanta

25.06.2023 – Recital de violoes

29 e 30.06.2023 – Festival Junino

11 a 16.09.2023 – 39° Festival de Música Brasileira

16 a 20.10.2023 – 16° Concurso Doris Azevedo para Jovens Musicistas – IECG e Igreja Santo Alexandre

