Carlos Gomes oferta vaga temporária para nível superior

A Fundação Carlos Gomes está com processo seletivo para preenchimento de vaga temporária para o cargo de nível superior na função de Técnico de Administração e Finanças - Ciências Contábeis (01 vaga). As inscrições podem ser realizadas pelo site do Sipros de 22 a 24 de dezembro.

A remuneração será de R$ 1.899,32 com acréscimo de gratificação de escolaridade, correspondente a 80% do vencimento e auxílio alimentação no valor de R$ 600. A jornada de trabalho para o cargo é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter diploma do curso de graduação de ensino superior em Ciências Contábeis expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe.

O processo seletivo contará com análise curricular e entrevista, ambos de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site e também no Diário Oficial do Estado.