Receitas: 5 tipos de fondue para fazer no Dia dos Namorados

O fondue é aquela receita que combina perfeitamente com uma noite romântica, por isso é a melhor opção para fazer no Dia dos Namorados. Seja doce ou salgada, ele harmoniza bem com vinhos e pode surpreender seu par.

A receita suíça surgiu para aquecer nos dias frios, já que tem uma base que fica quente o tempo inteiro, e virou um clássico entre os apaixonados. O tipo mais comum é com queijo e chocolate, mas existem outras opções deliciosas para degustar. Veja 5 tipos de fondue e saiba como preparar.

Fondue de chocolate

Receita de fondue de chocolate simples com frutas. (Foto: Atlascompany / Freepik)

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 2 porções

Ingredientes:

100g de chocolate ao leite 100g de chocolate meio amargo 200g de creme de leite 2 colheres (sopa) de uísque (opcional) 1 colher (sopa) de mel Morangos, bananas e uvas Thompson

Modo de preparo:

Jogue os chocolates em uma panela própria pra fondue. Adicione o creme de leite, o uísque e o mel. Mexa até dissolver e ficar uniforme. Coloque os morangos e bananas cortados em uma travessa. Sirva acompanhando o fondue.

Fondue de doce de leite

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 2 porções

Ingredientes:

1 lata de doce de leite 200g de creme de leite 2 colheres (sopa) de leite Morangos, bananas, uvas Thompson e queijo em cubos

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o creme de leite com cuidado para não deixar ferver. Adicione aos poucos o doce de leite e o leite. Misture bem até ficar homogêneo Leve a um recipiente próprio para fondue e sirva com as frutas e queijo.

Fondue de queijo tradicional

Fondue de queijo simples e tradicional. (Foto: Freepik)

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

1 dente de alho cortado ao meio 1 e 1/2 xícara de chá de vinho branco seco 2 xícaras de chá de queijo emental ralado grosso (250g) 2 xícaras de chá de queijo gruyère ralado grosso (250g) 3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 1 pitada de noz-moscada 1 pitada de pimenta branca moída na hora 2 colheres (sopa) de conhaque 1 baguete de pão italiano em cubos

Modo de preparo:

Passe o alho cortado dentro da panela própria para fondue, ou panela média, junte o vinho e leve ao fogo até ferver Enquanto isso, em um recipiente, misture os queijos com a farinha e então coloque aos poucos no vinho, mexendo sempre até derreter e formar um creme homogêneo Acrescente a noz-moscada, a pimenta e o conhaque, sempre misturando bem Leve à mesa na panela própria do fondue e sirva com os acompanhamentos.

Fondue vegano

Tempo: 30 minutos (+12h de demolho)

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

1 batata grande 1 xícara de chá de grão-de-bico (medida para o grão-de-bico cru e seco) 1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro ou vinho branco, ou água 1 xícara de chá de leite vegetal 2 colher de chá de polvilho doce ou pó pra tapioca 1/2 colher de chá de sal 1 dente de alho

Modo de preparo:

Deixe o grão-de-bico em demolho por pelo menos 12h Em uma panela, cozinhe a batata e o grão-de-bico até ficarem bem macios Enquanto isso, raspe um dente de alho no fundo da panela de fondue; o truque é para que o fondue não grude ao fundo Leve a batata e o grão-de-bico para o liquidificador e bata com o restante dos ingredientes (inclusive o alho) até chegar na textura de um creme Aqueça no fogão ou na própria panela de fondue Sirva em seguida com o pão de sua preferência.

Fondue de carne

Tempo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

1kg de filé-mignon cortado em cubos 6 colheres (sopa) de manteiga 1/2 litro de vinho tinto seco 1/2 xícara de chá de salsa 6 colheres (sopa) de farinha de trigo torrada 1/2 xícara de chá de cebolinha 1 cebola média picada 2 dentes de alho amassados Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto

Modo de preparo:

Tempere a carne com o sal, a páprica e a pimenta a gosto. Coloque a manteiga em uma panela e deixe dourar. Refogue a carne até o ponto desejado, retire e reserve. Junte a cebola e o alho ao caldo que sobrou e refogue. Quando ferver, acrescente o vinho e a farinha de trigo para engrossar o caldo. Prove o sal e, se necessário, acrescente mais. Numa panela de fondue, coloque a carne e o molho, juntando a salsa e a cebolinha. Sirva quente.

