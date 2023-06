Dia dos Namorados: comidas, produtos eróticos e artesanais são opções de presente em Belém

O Dia dos Namorados está chegando e os brasileiros parecem estar bem animados com a chegada da data. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), entre os dias 2 a 11 de maio com em 27 capitais, 61% dos consumidores pretendem presentear a pessoa amada com ao menos alguma lembrancinha. Apesar de ser uma das comemorações mais aguardadas pelos casais, ainda há dúvidas sobre o que dar de presente para o outro.

Uma maneira deliciosa de demonstrar carinho por alguém é por meio da comida. Para a data mais romântica do ano, Mônica Leão, 55, umas das donas do empreendimento voltado para a produção de biscoitos amanteigados, decidiu apostar nas vendas de biscoitos afrodisíacos, feito com especiarias, e ideal para surpreender quem ama.

A empreendedora contou que a ideia de criar os biscoitos afrodisíacos surgiu quando ela preparava o cardápio, que iria oferecer na data dos Dia dos Namorados, mas buscava se destacar no meio da concorrência.

“Pensei em criar algo novo, que ainda não fosse comum de encontrar. Fiz um curso e falaram da receita, eu amei. Fiz primeiro para comer em família e aprovaram”, disse Mônica.

Ela explica que o doce é afrodisíaco apenas no sabor por ser feito com algumas especiarias, como a canela, que é estimulante, melhora a energia e a vitalidade; o gengibre, que aumenta o libido e melhora o desempenho sexual; e o cravo da Índia, que alivia o estresse e a ansiedade.

O inusitado parece ter dado certo e chamado atenção da clientela que buscava um presente diferente. Hoje, Mônica espera faturar R$ 1.000 com as vendas das delícias. Os doces são vendidos a quilo a partir de 200g no valor de R$ 150.

“Recebi alguns pedidos, e como sei que os clientes acabam deixando para cima da hora, vou fazer para pronta entrega também”, afirmou a empreendedora, acrescentando que o público feminino é quem mais procura as vendas.

Cresce a procura de produtos eróticos para presentear no Dia dos Namorados

Os casais costumam planejar comemorações também, que podem incluir jantares românticos ou até mesmo atividades mais sensuais. Para os que buscam apimentar a relação, uma boa opção é recorrer aos sex shops. Juliana Ferreira, 25, é proprietária de uma loja que vende produtos voltados para o entretenimento sexual, e contou que as compras que estão mais saindo para o Dia dos Namorados são lingeries, fantasias e a linha de sadomasoquismo.

Segundo ela, a tendência tem sido as famosas calcinhas personalizáveis, onde os clientes podem montar frases, palavras ou até escrever o nome do companheiro ou companheira. “Esse produto tem tido grande procura esse ano porque fizemos essa estratégia para nos destacar das demais lojas”, afirmou Juliana Ferreira.

A empreendedora disse que a procura por produtos eróticos começou aumentar desde a metade do mês de maio quando Juliana passou a divulgar os kits que seriam vendidos na data. Neles, podem ser encontradas opções, por exemplo, de calcinha com vibrador ou calcinha com gel excitante de sensações. “Assim, conseguimos alcançar todos os públicos e gostos”, acrescentou.

Mas Juliana também destaca como as vendas têm aumentado consideravelmente ao longo do ano tanto no online quanto presencialmente. Agora, a loja já conta com delivery e com horários estendidos de atendimento de segunda à sexta-feira para atender a clientela.

Ela afirmou que tem como expectativa faturar em torno de R$ 2 a R$ 3 mil reais por semana no mês de junho. “No dia 12 o esperado é que as vendas do dia tripliquem e que possamos faturar o dobro do valor de 2022”, disse otimista a dona da loja.

Mimos personalizados com o cheiro do amor estão entre as opções de presentes

Os sabonetes, sejam em líquido ou em barra, são bons presentes para dar à namorado ou namorado que goste de manter os cuidados com o corpo. Com eles, é possível se limpar, mas também proteger e hidratar a pele. A empreendedora paraense Idaiana Sousa da Hora, 41, trabalha produzindo sabonetes artesanais e se diferencia por trabalhar com base hipoalergênica, ou seja, que pode ser usada em todos os tipos de pele sem causar qualquer tipo de alergia.

Para o Dia dos Namorados, ela produziu uma linha com fragrâncias mais adocicadas e nas cores vermelho e rosa, que normalmente são identificadas como a dos “apaixonados”. Estes são encontrados nos próprios kits que Idaiana faz e são acompanhados de uma toalha de rosto, cartão personalizado e três unidades do cosmético, além de um sabonete líquido de 250 ml. O valor do kit varia entre R$ 50 a R$ 60, dependendo do que o cliente quiser, podendo, inclusive, ser personalizado.

“Dar sabote como presente é comum, mas dar de presente ou lembrança um kit de sabonetes artesanais é diferenciado como eu faço”, afirmou Idaiana, que além de fazer os sabonetes arredondados, para a data em especial passou a fabricar em formato de coração.

De acordo com a artesã, as fragrâncias usadas são as mais leves possíveis, como a camomila, maracujá, flor de laranjeira, erva doce, maçã, lavanda, jasmim e capim limão. “Sempre procuro deixar o cheiro agradável e suave. O cliente fica livre para montar a essência como quiser, porque é algo muito pessoal e cada pessoa acaba tendo seu próprio cheiro, a sua identidade”, acrescentou a empreendedora.

A maioria dos clientes que realizaram encomendas para o Dia dos Namorados no empreendimento de Idaiana foram mulheres. Ela afirmou que no final de semana que antecede a data já está cheia de encomendas para entregar. “Minhas expectativas para venda são as melhores possíveis”, declarou.