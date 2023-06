Casamento Comunitário oficializa união de 64 casais no Dia dos Namorados, em Belém

O Dia dos Namorados deste ano será ainda mais especial para 64 casais paraenses. Na próxima segunda-feira (12), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará promove mais uma edição do tradicional Casamento Comunitário, que oficializa uniões sem custos aos envolvidos. A celebração ocorre a partir de 9h, no edifício-sede do TJPA, na avenida Almirante Barroso.

O Casamento Comunitário também marca o início da programação da 7ª Semana Estadual de Conciliação, que será realizada de 12 a 17 de junho, com o tema “A Justiça em Parceria para Garantir Direitos”. Durante o período, serão realizadas audiências de conciliação em todas as unidades judiciárias do Estado do Pará.

A cerimônia será transmitida pela internet, com link no portal externo do TJPA. O juiz Acrísio Tajra de Figueiredo, junto às juízas Patrícia de Oliveira Sá Moreira, Ana Lúcia Bentes Lynch e Ana Patricia Nunes Alves Fernandes, ficarão a cargo da celebração da solenidade. A realização do evento é fruto de uma parcerias do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) com o Cartório Guedes de Oliveira e a floricultura Bem-me-Quer. A ação também integra o calendário de eventos que celebram os 150 anos do TJPA.