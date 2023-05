Casamento Comunitário da Defensoria beneficia 26 casais nesta quarta-feira (31)

A Defensoria Pública do Estado do Pará realiza, nesta quarta-feira (31), mais uma edição do Casamento Comunitário. Ao todo, 26 casais heterossexuais e homossexuais terão a união oficializada, em cerimônia que ocorre a partir das 17h, no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém.

A oficialização do vínculo garante direitos ao casal, alerta a Defensoria, como direito à adoção, herança, pensão, saúde, conta conjunta, compartilhamento de propriedade, entre outros. Segundo a defensora pública Luciana Filizzola Bringel, da Diretoria Metropolitana da instituição, “a oficialização é também um ato de cidadania, pois garante direitos aos casais hipossuficientes”.

A iniciativa tem como principal público-alvo as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de arcar com os custos de uma cerimônia. Casamentos comunitários são realizados pelo menos duas vezes por ano pela Defensoria Pública: em maio, o mês de aniversário da instituição, e no final do ano. As inscrições para o segundo Casamento Comunitário de 2023 devem começar no segundo semestre.

A programação ainda marca o encerramento das celebrações dos 40 anos da Defensoria do Pará. “O casamento comunitário é um momento muito emocionante, que marca o início de uma nova jornada para os casais. Ele também encerra o ciclo de comemorações dos 40 anos da DPE, que têm sido uma grande oportunidade de celebrar a nossa amada instituição. Então, desejamos aos casais que sejam sempre muito felizes e abençoados, e contem sempre com a Defensoria Pública”, diz o defensor público-geral, João Paulo Lédo.

Serviço:

Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Pará

Data: quarta-feira (31)

Local: Teatro Estação Gasômetro, localizado na Avenida Governador Magalhães Barata, N° 830, bairro São Brás