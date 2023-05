Basílica Santuário de Nazaré abre inscrições para o 16º Casamento Comunitário

A Basílica Santuário de Nazaré abre inscrições para o tradicional Casamento Comunitário, que chega à sua 16ª edição este ano. Os interessados devem retirar a ficha de inscrição presencialmente no atendimento da igreja, localizada no bairro de Nazaré. O Casamento Comunitário da Paróquia de Nazaré 2023 será realizado no dia 10 de dezembro.

Com realização dos Padres Barnabitas, por meio da Pastoral Familiar da Paróquia de Nazaré, a programação une todos os anos dezenas de casais através do sacramento do matrimônio.

Ao longo do ano, serão realizadas diversas atividades em preparação à cerimônia, como retiros, espiritualidades, missas e diversos encontros de orientação e discernimento matrimonial, com a finalidade de que os noivos estejam seguros e prontos para o grande dia. A Pastoral Familiar também oferece aos casais que ainda não possuem todos os sacramentos a possibilidade de recebê-los.

De acordo com o catecismo da Igreja Católica, “o sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Confere aos esposos a graça de se amarem com o amor com que Cristo amou a sua Igreja; a graça do sacramento aperfeiçoa, assim, o amor humano dos esposos, dá firmeza à sua unidade indissolúvel e santifica-os no caminho da vida eterna (187)”. Portanto, de acordo com a crença cristã, casar-se em Cristo perpetua um ato que ele próprio realizou.