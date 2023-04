Casamento comunitário: 44 casais oficializam união em cerimônia realizada pelo TJPA

​Quarenta e quatro casais de vários municípios da Região Metropolitana de Belém, além de Castanhal, puderam formalizar a união nesta sexta-feira, 28, por meio da 4ª edição do casamento comunitário promovido pela Ouvidoria Agrária do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A cerimônia ocorreu no prédio da Ouvidoria Agrária do TJPA, no bairro de São Brás.

Para o ouvidor agrário, desembargador Mairton Carneiro, a iniciativa é importante para garantir os direitos civis assegurados pelo estado brasileiro às famílias legalmente constituídas, sobretudo o direito à terra.

A cerimônia, de caráter civil, foi oficiada por Alfredo Augusto Rodrigues, juiz de paz do cartório Guedes de Oliveira, do 2º ofício, parceiro da iniciativa. “É algo diferente na nossa vida, você está dando uma palavra amiga, um apoio, fazer algo diferente por alguém que você nem conhece”, comenta o juiz de paz sobre o sentimento de oficiar o casamento comunitário.

Segundo o TJPA, os casais também tiveram direito a ensaio fotográfico conduzido pela lente da jornalista e fotógrafa Érika Miranda, sub-coordenadora de imprensa do TJPA.

Histórias

Kennedy Ferreira compartilha com a esposa uma história de muito tempo. Os dois são vizinhos e se conhecem desde crianças e sempre foram amigos por causa dessa proximidade. Começaram a namorar e, depois de um ano e dois meses desse relacionamento, resolveram se casar. “Nós já nos conhecemos há muito tempo por esse contato de vizinho, começamos a nos relacionar mais profundamente, a amizade virou algo a mais e cá estamos, graças a Deus”, resumiu Kennedy.

Carla, esposa de Kennedy, comenta sobre a felicidade deste momento: “Eu estou muito feliz aqui. A minha família se dá bem com a família dele e aí minha mãe falou que tem que casar”, brincou.

Sobre o casamento comunitário

Integra o programa da Ouvidoria chamado Revolução Agrária, sob a argumentação de que a regularização do estado civil dos casais que vivem nas regiões agrárias proporciona inclusão social e fortalece os laços familiares.

Além da emissão de documentos de identificação, o projeto garante cestas básicas aos casais participantes. O casamento comunitário é realizado em parceria com o Cartório 2º Ofício Guedes Oliveira e apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Pará Paz; da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará (Anoreg), Assembleia Legislativa do Pará (Alepa); além do Ministério Público do Pará.