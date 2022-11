Tribunal de Justiça do Pará formaliza união de 42 casais, em Belém, nesta sexta-feira (11)

A tradicional cerimônia de casamento comunitário encerrou, na manhã desta sexta-feira (11), a XVII Semana Nacional de Conciliação. A solenidade ocorreu no auditório Maria Lúcia Gomes dos Santos, localizado no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em Belém, ocasião em que 42 casais oficializaram suas uniões.

Os casamentos foram formalizados pelo juiz Líbio Araújo Moura e pela juíza Ana Lúcia Bentes Lynch. O casamento é uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), que também é responsável pelo cumprimento da Semana Nacional da Conciliação no âmbito do Poder Judiciário do Pará.

Para a realização do casamento, o Nupemec conta com a parceria do Cartório do 2º Ofício de Registo Civil - Guedes de Oliveira e da Floricultura Bem-me-quer. Ao final da cerimônia, houve sorteio de 25 brindes entre os casais participantes.

Semana de conciliação teve como slongan “Menos Conflitos e Mais Recomeço”

Com o slogan “Menos Conflitos e Mais Recomeço”, a 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação estimula o uso do método da conciliação como instrumento efetivo de pacificação social e solução de litígios, incumbindo aos órgãos judiciários oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, por meios consensuais, disseminando a cultura da paz e do diálogo.

Também propicia maior rapidez na solução das demandas, com resultados sociais expressivos e reflexos significativos na redução da quantidade de processos judiciais. A semana é um esforço concentrado para estimular o método de resolução de conflitos, mas a conciliação pode ser solicitada o ano todo.

"Dividir o mesmo tempo nem sempre é um mar de rosas", diz desembargadora

Coordenadora do Nupemec, a desembargadora Dahil Paraense de Souza afirmou que "dividir o mesmo teto nem sempre é um mar de rosas. Flores e espinhos sempre acharão os caminhos dos casais, das famílias, desafiando a capacidade de cada um para transformar situações difíceis em momentos de superação, de criatividade para ultrapassar eventuais obstáculos".

Ela também falou da importância do respeito mútuo entre os casais. A desembargadora disse ainda que os casais têm que estar preparados para solucionar situações com paciência, com respeito e com amor. “Isso é muito importante num casamento”, afirmou.

“A nossa mensagem do Tribunal de Justiça é de esperança no futuro de uma vida plena, com muitos momentos de felicidade. O Poder Judiciário do Estado do Pará preside este casamento confiante que os nubentes de agora e os casados daqui a instantes investirão seus esforços na construção de um mundo melhor, de uma nova família, com uma vida em comum, repleta de boas realizações”, acrescentou. E reforçou a mensagem de “amizade, respeito, consideração, companheirismo”.

O atendente Daniel Moura, 40, e a dona de casa Ralyne Mota, 32, convivem maritalmente há 17 anos. “Para nós está sendo maravilhoso. A realização de um sonho”, disse Ralyne (Thiago Gomes/O Liberal)

Casal oficializa união depois de17 anos de convivência

O atendente Daniel Moura, 40, e a dona de casa Ralyne Mota, 32, convivem maritalmente há 17 anos. Eles têm dois filhos - uma que fará 16 anos e um que tem nove meses de idade.

“Para nós está sendo maravilhoso. A realização de um sonho”, disse Ralyne. “Somos casados na Igreja e estávamos só esperando um momento para formalizar essa união”, afirmou. Ela comentou que a condição financeira do casal não permitiu oficializar a união nos moldes tradicionais, porque é uma cerimônia cara. Daniel disse que viu a notícia sobre o casamento comunitário em uma publicação do Grupo Liberal e fez a inscrição do casal.