Casamento Comunitário: 84 casais heterossexuais e homoafetivos oficializam relacionamento

A Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) vai sediar, nesta quarta-feira (14), a partir das 17h, o 3º casamento comunitário organizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará que reunirá 84 casais heterossexuais e homoafetivos inscritos. A iniciativa ocorre anualmente e funcionará como um verdadeiro presente de Natal, até porque será a oficialização, de forma gratuita, dessas famílias, que, muitas vezes, por falta de recursos financeiros, deixam de realizar o sonho de casar. A união civil funciona, inclusive, como a melhor forma de assegurar os direitos em caso de separação, divórcio ou viuvez.

A noiva Blenda Sampaio salienta que a oportunidade de participar do casamento comunitário significa a realização de um sonho. “Esse projeto veio pra ajudar as pessoas a realizar o desejo de ter uma união estável com seu parceiro ou parceira. Quando meu noivo viu a divulgação nas redes sociais ‘não contamos conversa’ e fomos nos inscrever. E agora vamos nos casar! Estamos muito felizes!”, destaca.

Para a diretora metropolitana da DPE, defensora pública Luciana Filizzola, o casamento comunitário faz parte do dever institucional da Defensoria. “A iniciativa é de suma importância para os assistidos da DPE que não têm condições de arcar com os custos do casamento civil. Dá oportunidade para que esses casais que, às vezes, já até vivem juntos, possam oficializar suas relações e garantir seus direitos”, ressalta Luciana.

Serviço:



Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Estado do Pará

Data: 14/12/2022 (quarta-feira)

Hora: 17h

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)