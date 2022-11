Casamento Comunitário: 42 casais oficializam união no término da Semana de Conciliação, nesta sexta (11)

O encerramento da XVII Semana Nacional de Conciliação será marcado, nesta sexta-feira (11), com a cerimônia de Casamento Comunitário, a partir das 9 horas, no auditório Maria Lúcia Gomes dos Santos, do edifício-sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Quarenta e dois casais irão oficializar suas uniões. Os casamentos serão formalizados pelo juiz Líbio Araújo Moura e pela juíza Ana Lúcia Bentes Lynch.

O casamento é uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), também responsável pelo cumprimento da Semana Nacional da Conciliação no âmbito do Poder Judiciário do Pará. Para a realização do casamento, o Nupemec conta com a parceria do Cartório do 2º Ofício de Registo Civil – Guedes de Oliveira e da Floricultura Bem-me-quer. Ao final da cerimônia, haverá sorteio de 25 brindes entre os casais participantes.

Semana da Conciliação

Com o slogan "Menos Conflitos e Mais Recomeço", a 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação estimula o uso do método da conciliação como instrumento efetivo de pacificação social e solução de litígios, incumbindo aos órgãos judiciários oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, por meios consensuais. Assim, busca-se disseminar a cultura da paz e do diálogo, além de propiciar maior rapidez na solução das demandas, com resultados sociais expressivos e reflexos significativos na redução da quantidade de processos judiciais.

Como informa o TJPA, a Semana é um esforço concentrado para estimular o método de resolução de conflitos, mas a conciliação pode ser solicitada o ano todo.