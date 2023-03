Projeto seleciona histórias para presentear com festa de casamento gratuita; saiba como se inscrever

O projeto "Casamento Comunitário" do Restaurante O Chalé, em Ananindeua, está selecionando duas histórias de casais para presentear com uma celebração comunitária no dia 25 de abril. Os noivos interessados deverão realizar as inscrições até o dia 10 de abril no site do restaurante e preencher um formulário relatando a sua história de amor. Os relatos mais emocionantes serão escolhidos como vencedores e serão conhecidos no mesmo dia.

A iniciativa vai custear também todos os serviços da recepção e os cuidados especiais com a noiva. Está incluído na lista o traje para o casal, maquiagem e cabelo, suíte para noiva, cerimonialista, celebrante, música instrumental, banda e buffet. Somente em 2023, o projeto realizou 12 celebrações de casamentos.

O sócio-fundador Madson Sousa do restaurante frisa que o projeto já atendeu vários casais. Ele lembra que percebeu que muitos noivos não se casaram por não terem recursos financeiros para custear a festa. "Valorizamos as experiências dos nossos clientes em nosso restaurante. Além de termos a felicidade de compartilharem as histórias deles conosco, mostramos que é possível celebrar grandes festas, com qualidade e conforto, em Ananindeua", comenta Madson.

Serviço

"Projeto Casamento Comunitário - O Chalé"

Período de inscrição: de 13 de março a 10 de abril

Data do casamento comunitário: 25 de abril

Inscrições: ochale.com.br

Endereço: travessa We 56, 962 - Coqueiro, Ananindeua

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão da jornalista Camila Guimarães)