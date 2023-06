Segmentos de cestas e flores têm alta procura para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para o comércio paraense, e empreendedores que estão inseridos nos nichos que mais vendem neste período já se preparam para o movimento. Uma empresa de cestas de café da manhã, por exemplo, já está tendo um fluxo cerca de 60% maior que no ano passado.

Quem está por trás do negócio é a advogada e empreendedora Rafaela Rodrigues, de 32 anos. Segundo ela, as encomendas para a data começaram no dia 30 de maio e, desde então, a procura tem sido muito grande na comparação com a mesma celebração no ano passado. “É uma das datas mais importantes do ano, temos um grande movimento de vendas neste mês”, afirma. Até segunda-feira, Rafaela espera vender todo o estoque.

Opções

A empreendedora afirma que o foco da empresa é manter uma alta qualidade na experiência dos clientes. Para isso, diversas modalidades de cestas são oferecidas, como de café da manhã, lanche, vinho com frios e infantis. Há ainda lançamentos específicos para campanhas de datas especiais, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e outros momentos.

Atualmente, o item mais procurado é a cesta de vinho com frios, de acordo com a empresária. “Normalmente, a comemoração dos namorados é feita à noite, então as pessoas pedem bastante essa opção. Fizemos a campanha exclusiva para o Dia dos Namorados com cestas temáticas e brindes que comemoram a data também, fizemos cesta de café da manhã, cesta de fondue e a cesta de vinho com tema especial para a data”, ressalta.

As cestas podem ser adquiridas por pessoas de qualquer público, afinal, os preços variam de acordo com o pedido. Rafaela destaca que algumas montagens custam R$ 350, enquanto outras chegam até mil reais. “Com certeza são acessíveis, pois tanto os nossos clientes antigos quanto os novos sabem da qualidade dos nossos produtos e de todo o carinho que envolve o processo de venda até a entrega”, enfatiza a empreendedora.

Rafaela Rodrigues aponta algumas dicas sobre como escolher cestas de café da manhã, um tradicional presente coringa do Dia dos Namorados (Thiago Gomes / O Liberal)

Sucesso

Outra empreendedora que já está vendendo bastante é a Ariane Cariello, de 35 anos, dona de uma empresa de flores. Ela conta que, neste período, a procura de clientes dobra em relação a meses normais, assim como o faturamento. “A procura durante a semana acaba crescendo. É cultural deixarmos as coisas sempre para última hora, último dia, então fazemos um trabalho tanto pelas redes sociais como entrando em contato com os nossos clientes divulgando o catálogo. As nossas encomendas abriram no dia 28 de maio”, aponta.

Um dos diferenciais, segundo a empresária, é a personalização dos arranjos de acordo com cada cliente, tanto da cor da caixa como das flores. O preço varia de R$ 250 a R$ 800, dependendo da escolha, da quantidade de flores e de itens adicionais. Ariane explica que, em datas comemorativas, os produtos acabam tendo reajustes de valores porque as flores vêm de São Paulo, por isso é preciso repassar a margem aos clientes.

“O produto mais procurado no Dia dos Namorados, o campeão de vendas, são as rosas vermelhas. O nosso box de rosas vermelhas é o carro-chefe nessa data, sempre com produtos adicionais, como urso de pelúcia, latas de bebidas, vinho, espumante, isso acaba aumentando nosso ticket médio. Todo ano a gente faz uma campanha específica para a data, com produtos que não saem no resto do ano, algo diferente”, menciona.