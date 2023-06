Faça você mesmo: Brazz Brazz dá dicas de presentes personalizados para o Dia dos Namorados

Celebrado no dia 12 de junho no Brasil, o Dia dos Namorados é uma data muito especial para os casais apaixonados e movimenta de maneira significativa o varejo. Porém, muitas pessoas preferem demonstrar o amor por meio de presentes personalizados feitos à mão. Quem deseja fazer esse tipo de mimo, pode procurar a Papelaria Brazz Brazz, que possui diversos materiais diferenciados para esse período.

Um ponto que merece destaque é que os presentes feitos à mão têm um significado muito simbólico, já que é necessário dedicar tempo e carinho no momento da confecção. É válido ressaltar que o presente não precisa ser algo trabalhoso, pois existem artesanatos simples e bonitos.

Veja, a seguir, dicas de presentes para o Dia dos Namorados:

1. Caixa personalizada: um ótimo presente para aquela pessoa especial é a caixa de presente personalizada, onde você pode seguir uma temática como, por exemplo, colocar itens que se relacionam diretamente com a série favorita do parceiro ou parceira. Sendo assim, é possível colocar canecas, blusas, objetos de papelaria, meias, toalhas, lençóis e o que mais encontrar;

2. Álbum de fotos personalizado: uma boa ideia de presente personalizado para casal são os álbuns de fotos. Para fazer esse mimo, é necessário escolher as melhores fotos de momentos especiais e iniciar a montagem do álbum, que pode ser um caderno ou um álbum de papel cartão e fitas. Uma ótima dica é colocar pequenos bilhetes com frases e adesivos com desenhos de corações para demonstrar ainda mais amor;

3. Porta-retrato: esse mimo é um ótimo presente para o Dia dos Namorados, pois envolve uma foto especial do casal. Atualmente, o mercado dispõe de diversos modelos de porta-retrato, mas para quem prefere fazer à mão, é possível confeccionar esse item em formato de coração ou então com frases de amor para encantar a sua namorada ou namorado. Além disso, esse presente é um belo item de decoração para casa ou até para a mesa do escritório do seu amor;

4. Almofada: é um presente super romântico e o passo a passo para fazê-lo é bem simples, podendo ser realizado em pouco tempo com apenas três materiais: tecido vermelho de sua preferência, cola quente e enchimento. Para produzir essa almofada, basta cortar as medidas que preferir do tecido, em formato de coração, que seja respectiva ao tamanho do enchimento, fazer os cortes necessários e colar todas as pontas com cola quente. Depois de todo esse processo, deixe secar e presenteie o seu amor.

Para conferir e adquirir todos os itens necessários para fazer o presente personalizado do Dia dos Namorados, clique aqui.