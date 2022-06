Dia de São João: consumidores recebem banho de ervas no Complexo do Ver-o-Peso

Na véspera do Dia de São João, nesta quinta-feira (23), vários consumidores correram ao Complexo do Ver-o-Peso, para garantir uma garrafa do Banho de São João. As erveiras entregam uma amostra banhando os clientes com preparados de ervas. A tradição junina serve para atrair energias positivas, além de deixar um perfume com características regionais. Em média, cada garrafa custa cerca de R$ 20.

Para produzir o banho, é necessário tirar a areia das ervas, diminuir o tamanho delas e colocar ao sol para descansar. Depois, as plantas são misturadas a essências perfumadas. Erveira há pelo menos 40 anos no local, Maria de Oliveira, 64 anos, explica que o mais importante do que a elaboração é acreditar que o desejo será realizado.

“Pode ser usado para tudo o que quiser, seja para casamento, emprego e estudo, sempre com o pensamento positivo. Temos as ervas abre-caminho, vence-tudo e muitas outras. Todas feitas trazer coisas boas para sua vida. Qualquer pessoa pode tomar o banho, de preferência à noite e deixa ficar aquele cheiro bem gostoso”, contou Maria.

Cada banho é único, pois todas as erveiras possuem uma receita própria. Umas buscam o lado mais aromático. Outras apostam nas energias e misticismo das ervas. Dependendo das crenças de cada consumidor, há um preparado disponível.

Devota escolheu Dia de São João como data de casamento

A autônoma Lorena Seco, 39 anos, se casou no Dia de São João, há 13 anos. Por conta de não saber realizar o preparo do banho, ela precisou ir ao Ver-o-Peso comprar uma garrafa. “É uma tradição na família. Passou dos avós aos meus tios e a gente não pode perder essas tradições. Como eu não aprendi a fazer o banho-de-cheiro, tive que adquirir para limpar a alma e trazer bons frutos”, comentou a autônoma.

Com sorriso no rosto, Lorena afirma ser apaixonada por São João e, por conta disso, escolheu a data para o casamento. “Minha paixão é tanta que decidi casar no dia 24 de junho. Meu pai é nordestino, então está no sangue. Além de ser minhas bodas é um dia maravilhoso”, disse emocionada.

Moradora do entorno do Ver-o-Peso, a empreendedora Rose Barroso, 56 anos, garante que todos os anos passa com as erveiras para tomar o banho-de-cheiro. “Sempre venho fazer compras e aproveito para tomar banho. Logo em seguida já me sinto mais leve e renovada. Toda vez peço proteção e que todo mal seja repelido”, finalizou.