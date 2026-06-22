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Dia de jogo do Brasil muda expediente em Belém; veja como funcionam órgãos públicos na Copa do Mundo

Decretos do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém estabeleceram horários especiais para os servidores durante as partidas da Seleção Brasileira

Hannah Franco
fonte

Expediente muda em dias de jogos do Brasil na Copa; veja como funcionam órgãos estaduais e municipais (Tarso Sarraf/O Liberal)

Com a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, muitos paraenses têm dúvidas sobre o funcionamento das repartições públicas nos dias de jogos do Brasil. Em Belém, tanto o Governo do Pará quanto a Prefeitura publicaram decretos que alteram, de forma excepcional, o expediente dos órgãos estaduais e municipais, permitindo flexibilização de horários para os servidores sem interromper os serviços considerados essenciais.

O decreto estadual foi publicado em 16 de junho e é assinado pela governadora Hana Ghassan. Três dias depois, em 19 de junho, a Prefeitura de Belém publicou o Decreto nº 114.485/2026, assinado pelo prefeito Igor Normando, estabelecendo regras semelhantes para os órgãos da administração municipal.

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Como fica o expediente nos órgãos públicos?

As regras adotadas pelo Governo do Pará e pela Prefeitura de Belém seguem o horário das partidas da Seleção Brasileira. Assim, o encerramento do expediente será antecipado conforme o início dos jogos.

Confira:

  • Jogos às 14h: expediente até às 11h;
  • Jogos às 16h: expediente até às 13h;
  • Jogos às 17h: expediente até às 14h;
  • Jogos às 18h: expediente até às 15h;
  • Jogos às 19h: expediente até às 16h;
  • Jogos às 21h30: dispensa a partir das 18h30, para servidores cujo expediente regular se estenda além desse horário;
  • Jogos às 22h: dispensa a partir das 19h, também para quem trabalha após esse horário.

No caso da administração estadual, o decreto prevê a liberação dos servidores a partir desses horários. Já no âmbito municipal, a medida estabelece o encerramento do expediente nos mesmos períodos.

Serviços essenciais continuam funcionando

Apesar da flexibilização, tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura de Belém garantiram que os serviços considerados essenciais continuarão operando normalmente.

Áreas como saúde, segurança pública, defesa social, arrecadação, parques, museus, teatros e espaços turísticos deverão manter escalas especiais para assegurar o atendimento à população. A determinação também se aplica aos equipamentos administrados por organizações sociais.

Próximo jogo do Brasil será contra a Escócia

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com isso, os servidores estaduais e municipais terão expediente encerrado às 16h, conforme previsto nos decretos.

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