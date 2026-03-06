Dia da Mulher terá exames e serviços grátis no Parque da Cidade; veja quais e como participar

Neste domingo (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Governo do Pará realiza uma grande ação com serviços gratuitos para a população no Parque da Cidade, em Belém. A iniciativa reúne atendimentos de saúde, cidadania, estética, lazer e cultura, voltados principalmente às mulheres, mas abertos também para suas famílias.

O evento começa às 8h e deve oferecer dezenas de atendimentos gratuitos ao longo do dia, com exames, consultas médicas, emissão de documentos e atividades para crianças. A programação faz parte do programa Por Todas Elas e é organizada pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

VEJA MAIS

A proposta da ação é fortalecer direitos, promover bem-estar e ampliar o acesso a serviços públicos para mulheres paraenses.

Serviços gratuitos de saúde

Entre os principais atendimentos estão exames e consultas médicas oferecidos por carretas de saúde e equipes especializadas. Confira alguns dos serviços gratuitos de saúde:

Tomografia: exames de pescoço, face, seios da face, crânio, colunas cervical e torácica, pelve, abdômen e membros

exames de pescoço, face, seios da face, crânio, colunas cervical e torácica, pelve, abdômen e membros Testes rápidos

Encaminhamento para exames e consultas especializadas

Cadastro para cadeira de rodas

Carreta da Mulher:

Atendimento com ginecologista

Consulta com mastologista

Exame de mamografia

Ultrassom (tireoide, mamas e axilas, abdômen total e transvaginal)

Outros atendimentos de saúde:

Oftalmologia: exames e produção de óculos de grau

exames e produção de óculos de grau Odontologia: orientações e atendimentos

orientações e atendimentos Carreta Pet: consultas veterinárias e cadastro para castração (é necessário levar o animal)

Também haverá a Carreta Por Todos Eles, com serviços voltados ao público masculino.

Clínico geral

Cardiologista

Urologista

Eletrocardiograma

Ultrassom (próstata, rins e vias urinárias, abdômen total)

📄 Serviços de cidadania e emissão de documentos

Durante a programação do Dia da Mulher, a população também poderá acessar serviços de cidadania. Entre os atendimentos disponíveis estão:

Serviços da Defensoria Pública do Estado

Emissão de documentos

Agendamento de serviços públicos

Orientações sobre programas Credcidadão e Sua Casa (Cohab)

💅 Serviços de beleza

A ação também terá serviços de estética e bem-estar.

Corte de cabelo

Design de sobrancelhas

Esmaltação

🎭 Programação terá lazer, esporte e atividades culturais

Além dos atendimentos, o evento também contará com atividades para toda a família.

Recreação para crianças no espaço da Fundação ParáPaz

Troca de recicláveis por mudas de plantas no Cultura Eco (Funtelpa)

Atividades esportivas

Apresentações culturais

📍 Veja como participar da ação do Dia da Mulher

A programação é gratuita e aberta ao público.

Serviço - Mega Ação Por Todas Elas

Data: domingo (8)

Horário: a partir das 8h

Local: Parque da Cidade

Endereço: avenida Senador Lemos, s/n, em Belém