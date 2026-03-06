Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia da Mulher terá exames e serviços grátis no Parque da Cidade; veja quais e como participar

Ação do programa Por Todas Elas ocorre neste domingo (8), em Belém, com atendimentos de saúde, cidadania, estética e atividades culturais para mulheres e famílias

Hannah Franco
fonte

O que vai ter no Parque da Cidade no Dia das Mulheres? (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Neste domingo (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Governo do Pará realiza uma grande ação com serviços gratuitos para a população no Parque da Cidade, em Belém. A iniciativa reúne atendimentos de saúde, cidadania, estética, lazer e cultura, voltados principalmente às mulheres, mas abertos também para suas famílias.

O evento começa às 8h e deve oferecer dezenas de atendimentos gratuitos ao longo do dia, com exames, consultas médicas, emissão de documentos e atividades para crianças. A programação faz parte do programa Por Todas Elas e é organizada pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

VEJA MAIS

image Dia da Mulher: atos do 8 de Março serão realizados em várias cidades do Pará; veja locais e horários
Os atos unificados têm como principais pautas o enfrentamento à violência de gênero, a defesa da vida das mulheres e a cobrança por políticas públicas mais eficazes.

image Dia da Mulher: floriculturas em Belém esperam alta nas vendas
Lojistas reforçam estoques e equipes para atender a demanda por rosas e girassóis. Os preços dos produtos variam entre R$ 15 e R$ 800.

A proposta da ação é fortalecer direitos, promover bem-estar e ampliar o acesso a serviços públicos para mulheres paraenses.

Serviços gratuitos de saúde

Entre os principais atendimentos estão exames e consultas médicas oferecidos por carretas de saúde e equipes especializadas. Confira alguns dos serviços gratuitos de saúde:

  • Tomografia: exames de pescoço, face, seios da face, crânio, colunas cervical e torácica, pelve, abdômen e membros
  • Testes rápidos
  • Encaminhamento para exames e consultas especializadas
  • Cadastro para cadeira de rodas

Carreta da Mulher:

  • Atendimento com ginecologista
  • Consulta com mastologista
  • Exame de mamografia
  • Ultrassom (tireoide, mamas e axilas, abdômen total e transvaginal)

Outros atendimentos de saúde:

  • Oftalmologia: exames e produção de óculos de grau
  • Odontologia: orientações e atendimentos
  • Carreta Pet: consultas veterinárias e cadastro para castração (é necessário levar o animal)

Também haverá a Carreta Por Todos Eles, com serviços voltados ao público masculino.

  • Clínico geral
  • Cardiologista
  • Urologista
  • Eletrocardiograma
  • Ultrassom (próstata, rins e vias urinárias, abdômen total)

📄 Serviços de cidadania e emissão de documentos

Durante a programação do Dia da Mulher, a população também poderá acessar serviços de cidadania. Entre os atendimentos disponíveis estão:

  • Serviços da Defensoria Pública do Estado
  • Emissão de documentos
  • Agendamento de serviços públicos
  • Orientações sobre programas Credcidadão e Sua Casa (Cohab)

💅 Serviços de beleza

A ação também terá serviços de estética e bem-estar.

  • Corte de cabelo
  • Design de sobrancelhas
  • Esmaltação

🎭 Programação terá lazer, esporte e atividades culturais

Além dos atendimentos, o evento também contará com atividades para toda a família.

  • Recreação para crianças no espaço da Fundação ParáPaz
  • Troca de recicláveis por mudas de plantas no Cultura Eco (Funtelpa)
  • Atividades esportivas
  • Apresentações culturais

📍 Veja como participar da ação do Dia da Mulher

A programação é gratuita e aberta ao público.

Serviço - Mega Ação Por Todas Elas

Data: domingo (8)

Horário: a partir das 8h

Local: Parque da Cidade

Endereço: avenida Senador Lemos, s/n, em Belém

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia das mulheres

serviços

Governo do Pará

Por Todas Elas
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

OPERAÇÃO MARÉ ALTA

Maré alta em Belém muda o trânsito: veja as vias bloqueadas, desvios e rotas alternativas

Agentes de trânsito da Segbel estão posicionados em pontos estratégicos da capital até domingo (8), para organizar o fluxo de veículos

04.03.26 15h40

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda