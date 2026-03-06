Dia da Mulher terá exames e serviços grátis no Parque da Cidade; veja quais e como participar
Ação do programa Por Todas Elas ocorre neste domingo (8), em Belém, com atendimentos de saúde, cidadania, estética e atividades culturais para mulheres e famílias
Neste domingo (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Governo do Pará realiza uma grande ação com serviços gratuitos para a população no Parque da Cidade, em Belém. A iniciativa reúne atendimentos de saúde, cidadania, estética, lazer e cultura, voltados principalmente às mulheres, mas abertos também para suas famílias.
O evento começa às 8h e deve oferecer dezenas de atendimentos gratuitos ao longo do dia, com exames, consultas médicas, emissão de documentos e atividades para crianças. A programação faz parte do programa Por Todas Elas e é organizada pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).
A proposta da ação é fortalecer direitos, promover bem-estar e ampliar o acesso a serviços públicos para mulheres paraenses.
Serviços gratuitos de saúde
Entre os principais atendimentos estão exames e consultas médicas oferecidos por carretas de saúde e equipes especializadas. Confira alguns dos serviços gratuitos de saúde:
- Tomografia: exames de pescoço, face, seios da face, crânio, colunas cervical e torácica, pelve, abdômen e membros
- Testes rápidos
- Encaminhamento para exames e consultas especializadas
- Cadastro para cadeira de rodas
Carreta da Mulher:
- Atendimento com ginecologista
- Consulta com mastologista
- Exame de mamografia
- Ultrassom (tireoide, mamas e axilas, abdômen total e transvaginal)
Outros atendimentos de saúde:
- Oftalmologia: exames e produção de óculos de grau
- Odontologia: orientações e atendimentos
- Carreta Pet: consultas veterinárias e cadastro para castração (é necessário levar o animal)
Também haverá a Carreta Por Todos Eles, com serviços voltados ao público masculino.
- Clínico geral
- Cardiologista
- Urologista
- Eletrocardiograma
- Ultrassom (próstata, rins e vias urinárias, abdômen total)
📄 Serviços de cidadania e emissão de documentos
Durante a programação do Dia da Mulher, a população também poderá acessar serviços de cidadania. Entre os atendimentos disponíveis estão:
- Serviços da Defensoria Pública do Estado
- Emissão de documentos
- Agendamento de serviços públicos
- Orientações sobre programas Credcidadão e Sua Casa (Cohab)
💅 Serviços de beleza
A ação também terá serviços de estética e bem-estar.
- Corte de cabelo
- Design de sobrancelhas
- Esmaltação
🎭 Programação terá lazer, esporte e atividades culturais
Além dos atendimentos, o evento também contará com atividades para toda a família.
- Recreação para crianças no espaço da Fundação ParáPaz
- Troca de recicláveis por mudas de plantas no Cultura Eco (Funtelpa)
- Atividades esportivas
- Apresentações culturais
📍 Veja como participar da ação do Dia da Mulher
A programação é gratuita e aberta ao público.
Serviço - Mega Ação Por Todas Elas
Data: domingo (8)
Horário: a partir das 8h
Local: Parque da Cidade
Endereço: avenida Senador Lemos, s/n, em Belém
