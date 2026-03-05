Dia da Mulher: atos do 8 de Março serão realizados em várias cidades do Pará; veja locais e horários
Os atos unificados têm como principais pautas o enfrentamento à violência de gênero, a defesa da vida das mulheres e a cobrança por políticas públicas mais eficazes.
O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, será marcado por manifestações em diferentes municípios do Pará. Organizações de mulheres, coletivos feministas e movimentos sociais convocam a população para os atos unificados que têm como principais pautas o enfrentamento à violência de gênero, a defesa da vida das mulheres e a cobrança por políticas públicas mais eficazes.
Em Belém, a mobilização ocorrerá na Escadinha da Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da capital. Já em outras regiões do estado, os atos também devem reunir participantes em espaços públicos centrais, reforçando o caráter coletivo e simbólico da data.
As mobilizações reúnem mulheres de diferentes idades e trajetórias, mostrando que a luta por direitos é coletiva e permanente. A expectativa é que os atos ampliem o debate público e reforcem a necessidade de ações concretas para garantir segurança, dignidade e justiça.
Atos unificados
Salinópolis
Mercado do Bom Jesus
Data: 08/03
Hora: 8h
Belém
Escadinha da Estação das Docas
Data: 08/03
Hora: 8h
Marabá
Feira da Folha 28
Data: 08/03
Hora: 9h
Bragança
Praça das Bandeiras
Data: 08/03
Hora: 16h
Santarém
Praça da Matriz
Data: 08/03
Hora:16h
Altamira
Calçadão das Lojas Americanas
Data: 09/03
Hora: 8h
Mobilização
Mais do que uma celebração, o 8 de Março é historicamente um dia de luta. No Pará, os movimentos destacam a urgência de combater os altos índices de violência doméstica e feminicídio. Entre as reivindicações estão o fortalecimento da rede de atendimento às vítimas, o cumprimento rigoroso de medidas protetivas, a ampliação de delegacias especializadas e a responsabilização dos agressores.
Os atos também defendem investimentos em políticas de prevenção, educação para igualdade de gênero e incentivo à autonomia financeira das mulheres, considerada fundamental para romper ciclos de violência. Para os movimentos, ocupar as ruas é uma forma de dar visibilidade às demandas, pressionar o poder público e fortalecer redes de apoio.
