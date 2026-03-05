Dia da Mulher: atos do 8 de Março serão realizados em várias cidades do Pará; veja locais e horários

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, será marcado por manifestações em diferentes municípios do Pará. Organizações de mulheres, coletivos feministas e movimentos sociais convocam a população para os atos unificados que têm como principais pautas o enfrentamento à violência de gênero, a defesa da vida das mulheres e a cobrança por políticas públicas mais eficazes.

Em Belém, a mobilização ocorrerá na Escadinha da Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da capital. Já em outras regiões do estado, os atos também devem reunir participantes em espaços públicos centrais, reforçando o caráter coletivo e simbólico da data.

As mobilizações reúnem mulheres de diferentes idades e trajetórias, mostrando que a luta por direitos é coletiva e permanente. A expectativa é que os atos ampliem o debate público e reforcem a necessidade de ações concretas para garantir segurança, dignidade e justiça.

Atos unificados

Salinópolis

Mercado do Bom Jesus

Data: 08/03

Hora: 8h

Belém

Escadinha da Estação das Docas

Data: 08/03

Hora: 8h

Marabá

Feira da Folha 28

Data: 08/03

Hora: 9h

Bragança

Praça das Bandeiras

Data: 08/03

Hora: 16h

Santarém

Praça da Matriz

Data: 08/03

Hora:16h

Altamira

Calçadão das Lojas Americanas

Data: 09/03

Hora: 8h

Mobilização

Mais do que uma celebração, o 8 de Março é historicamente um dia de luta. No Pará, os movimentos destacam a urgência de combater os altos índices de violência doméstica e feminicídio. Entre as reivindicações estão o fortalecimento da rede de atendimento às vítimas, o cumprimento rigoroso de medidas protetivas, a ampliação de delegacias especializadas e a responsabilização dos agressores.

Os atos também defendem investimentos em políticas de prevenção, educação para igualdade de gênero e incentivo à autonomia financeira das mulheres, considerada fundamental para romper ciclos de violência. Para os movimentos, ocupar as ruas é uma forma de dar visibilidade às demandas, pressionar o poder público e fortalecer redes de apoio.