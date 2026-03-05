Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dia da Mulher: atos do 8 de Março serão realizados em várias cidades do Pará; veja locais e horários

Os atos unificados têm como principais pautas o enfrentamento à violência de gênero, a defesa da vida das mulheres e a cobrança por políticas públicas mais eficazes.

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa que mostra um ato de mulher no 8M. (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, será marcado por manifestações em diferentes municípios do Pará. Organizações de mulheres, coletivos feministas e movimentos sociais convocam a população para os atos unificados que têm como principais pautas o enfrentamento à violência de gênero, a defesa da vida das mulheres e a cobrança por políticas públicas mais eficazes.

Em Belém, a mobilização ocorrerá na Escadinha da Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos da capital. Já em outras regiões do estado, os atos também devem reunir participantes em espaços públicos centrais, reforçando o caráter coletivo e simbólico da data.

As mobilizações reúnem mulheres de diferentes idades e trajetórias, mostrando que a luta por direitos é coletiva e permanente. A expectativa é que os atos ampliem o debate público e reforcem a necessidade de ações concretas para garantir segurança, dignidade e justiça.

Atos unificados

Salinópolis

Mercado do Bom Jesus

Data: 08/03

Hora: 8h

Belém

Escadinha da Estação das Docas

Data: 08/03

Hora: 8h

Marabá

Feira da Folha 28

Data: 08/03

Hora: 9h

Bragança

Praça das Bandeiras

Data: 08/03

Hora: 16h

Santarém

Praça da Matriz

Data: 08/03

Hora:16h

Altamira

Calçadão das Lojas Americanas

Data: 09/03

Hora: 8h

Mobilização

Mais do que uma celebração, o 8 de Março é historicamente um dia de luta. No Pará, os movimentos destacam a urgência de combater os altos índices de violência doméstica e feminicídio. Entre as reivindicações estão o fortalecimento da rede de atendimento às vítimas, o cumprimento rigoroso de medidas protetivas, a ampliação de delegacias especializadas e a responsabilização dos agressores.

Os atos também defendem investimentos em políticas de prevenção, educação para igualdade de gênero e incentivo à autonomia financeira das mulheres, considerada fundamental para romper ciclos de violência. Para os movimentos, ocupar as ruas é uma forma de dar visibilidade às demandas, pressionar o poder público e fortalecer redes de apoio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia Internacional da Mulher

8M
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

PARÁ

Pará participa de mutirão de cirurgias bariátricas; saiba mais

Nesta quarta-feira (4/3) é lembrado o Dia Mundial da Obesidade. Os procedimentos no estado serão feitos pelo Hospital Jean Bittar, especialista na área

04.03.26 14h51

PARÁ

Moradores de Melgaço, no Marajó, recebem atendimento médico especializado durante ação da Marinha

O Navio Auxiliar “Pará” já passou pelos municípios de Oeiras do Pará e Breves e, após Melgaço, seguirá para o município de Portel, onde os atendimentos serão realizados nos dias 7 e 8 de março

04.03.26 13h33

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Guerra no Oriente Médio ameaça elevar custos e reduzir competitividade das exportações do Pará

Conflito entre EUA, Irã e Israel pressiona fretes, seguros e logística, impactando minério, soja e carne bovina exportados pelo estado

03.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

CUIDADOS COM INSETOS

Cupins alados: saiba os riscos e por que eles aparecem após a chuva no inverno Amazônico

Conheça mais sobre os chamados 'cupins de chuva', sua classificação biológica, comportamento e impacto em construções e na vida dos pets

02.03.26 17h08

PSS

Fundação Parápaz abre processo seletivo com salários de até R$ 2 mil; saiba como participar

Processo Seletivo Simplificado oferta oportunidades para níveis superior, médio e fundamental em oito municípios do Pará

02.03.26 11h18

SAPUDE

Implanon grátis no Pará: veja quem tem direito e onde solicitar o contraceptivo

Contraceptivo de longa duração já está disponível em 43 municípios; saiba quem pode conseguir pelo SUS

03.03.26 9h43

PARÁ

Prefeitura de Bragança monta força-tarefa para ajudar moradores após forte chuva

No sábado, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa dentro de casa em uma região alagada

01.03.26 10h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda