Dia D da Dengue: Sesma realiza, neste sábado, ação nos bairros do Guamá e Cremação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realiza, neste sábado (2), o Dia Nacional de Combate à Dengue (Dia D) para combater o mosquito transmissor do vírus, o Aedes aegypti. A ação é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com diversas capitais brasileiras devido ao período de alta sazonalidade de transmissão da doença.

O Dia Nacional de Combate à Dengue está sendo realizado nos Distritos Administrativos do Guamá e Cremação. O primeiro ponto de encontro dos agentes de combates às endemias foi em frente à agência da Caixa Econômica Federal, na avenida José Bonifácio com a rua Paes de Souza. A partir deste local a meta era visitar, até 12 horas, 2.170 imóveis, num total de 11 quarteirões.

O segundo ponto de encontro foi no bairro da Cremação, em frente ao supermercado Líder, na avenida Alcindo Cacela com avenida Fernando Guilhon, com percurso de 17 quarteirões e visita a 1. 836 imóveis.

Dados da denguem em Belém

De acordo com o último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde, que corresponde à semana epidemiológica 9, foram confirmados 201 casos de dengue em Belém neste ano. Até o momento, 507 casos foram notificados, dos quais 143 foram descartados e 163 seguem em análise. Os bairros com mais registros são Guamá (34), Cremação (18) e Coqueiro (14). Belém segue sem registro de mortes causadas pela doença.

Os agentes da Sesma foram de casa em casa no Guamá (Thiago Gomes/O Liberal)

Regularmente a Sesma faz verificação e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, além de orientar a população sobre a limpeza de quintais e acondicionamento de lixo. A fiscalização nas residências é feita com o consentimento dos moradores, pois as equipes não podem entrar nas propriedades sem autorização.

Desde o início do ano, a Sesma realiza o Mutirão de Combate à Dengue. O primeiro ocorreu no dia 11 de janeiro, no bairro do Jurunas, e o segundo foi em 19 de janeiro, no bairro do Barreiro. Também foram realizados mutirões na Marambaia, Guamá, Cremação, Pedreira e nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci.

A Sesma ressalta que a responsabilidade pela limpeza dos imóveis é de seus proprietários. Em caso de suspeita de focos do mosquito, a população pode ligar para o Disque Endemias - 3251-4218, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

Durante a semana os agentes encontram muitos imóveis fechados

Coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, Mara Costa disse que a ação mobilizou 100 servidores, de 9 às 12 horas. “Hoje a gente tem probabilidade de encontrar mais imóveis abertos, por ser sábado. Durante a semana a gente encontra muito imóvel fechado”, disse.

Os agentes orientaram os moradores a não deixar em casa nada que possa acumular água. “Olhar sempre o seu quintal, verificar bueiros, caixas de passagem, calhas, vasinhos de plantas, se não tem água acumulada. Qualquer tipo de água serve como criadouro para o mosquito”, disse.

O engenheiro civil Nailson Oliveira recebeu orientações do agente Edney Barata (Thiago Gomes/O Liberal)

Mara explicou que os agentes de combate às endemias também encontram muitos mosquitos (Aedes) dentro de fossas. “Então é importante verificar a fossa - se está bem fechada, se não tem fissura, se aquela parte que tem um suspiro, se ele está fechado, colocar uma tela naquele suspiro, porque hoje em dia o mosquito se cria muito dentro da fossa”, disse.

Os agentes estiveram, por exemplo, na casa do senhor Agostinho Belém, 75 anos, que reside em uma vila na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá. E, lá, encontraram dois pneus com água, um cenário propício para o mosquito transmissor da dengue. Seu Agostinho gostou da ação da prefeitura e disse que ia jogar fora os dois pneus. “É preciso ter cuidado”, afirmou.

Os agentes de combate a endemias também visitaram a casa do engenheiro civil Nailson Oliveira, 59 anos, ainda no Guamá. Ele recebeu orientações do agente Edney Barata, que verificou que o morador já está adotando os cuidados necessários. “Essa ação é importante por causa da prevenção”, disse. Nailson já teve dengue, mas há muito tempo.