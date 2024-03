Brasil registra mais de 1 milhão de casos de dengue em 2024

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de possíveis casos de dengue em 2024. Somente nos dois primeiros meses do ano, o país registrou 1.017.278 testes positivos para a doença, um aumento de 390% em relação ao ano anterior. Até agora, 214 mortes já foram confirmadas.

A unidade federativa com maior incidência da doença é o Distrito Federal. Ao todo, 101.772 casos prováveis e 53 mortes foram registrados na capital do país. Em seguida estão Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás.

Com o número crescente de casos, os estados do Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas e Paraná, além do Distrito Federal, decretaram emergência. Além deles, o governo de Santa Catarina também aderiu à medida, na última quinta-feira (22). De acordo com o decreto, a cidade de Joinville é uma das mais afetadas pela doença e registra o maior número de mortes. Do total de oito vítimas no estado, cinco são do município.

O Ministério da Saúde informou que vai encaminhar as últimas doses da 1ª leva de vacinas contra dengue para mais 29 municípios nos próximos dias. Na lista, estão 521 cidades que serão beneficiadas para receber o material até a 1ª quinzena de março. Até agora, 492 cidades já receberam os imunizantes.

A vacinação contra a dengue começou em fevereiro de 2024 e é destinada a crianças de 10 e 11 anos. Até o fim deste ano, a vacinação com a Qdenga, nome comercial do imunizante, será ampliada para adolescentes de 12, 13 e 14 anos que moram nos 521 municípios.