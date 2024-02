Sesma descarta óbito por dengue em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou, nesta quinta-feira (15) que o óbito que estava em investigação, registrado pelo Ministério da Saúde, foi descartado para dengue. De acordo com o último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde, que corresponde até esta quinta-feira (15), foram confirmados 127 casos de dengue em Belém neste ano. Até o momento, 307 casos foram notificados, dos quais 101 foram descartados e 79 seguem em análise. Os bairros com mais registros são Guamá (21), Cremação (14) e Coqueiro (3). Não há registro de mortes.

A Sesma ressalta que está em alerta para o atual quadro de tendência de aumento de registros de casos e vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do víruas da dengue. "Desde o dia 11 de janeiro estão sendo realizados mutirões nos bairros onde há maior incidência de casos. Nesses mutirões, um número maior de imóveis recebe a visita dos Agentes de Combate a Endemias, que além de identificar os focos do mosquito e aplicar larvicidas, fazem a orientação da população para evitar acúmulo de água parada e fazer o acondicionamento correto do lixo. Além dos mutirões, essas ações são realizadas cotidianamente pelas equipes da Sesma durante todo o ano", repassa o órgão municipal.

No Estado

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou, em nota na terça-feira (13), que o Pará registrou uma queda de 36,49% nos casos de dengue, nas primeiras cinco semanas de 2024. O Informe Epidemiológico 01, divulgado no dia 2 deste mês de fevereiro, indicou que foram confirmados 409 casos de dengue contra 644 no mesmo período do ano passado. Não houve morte por dengue nesse período.

Para manter o controle dessas arboviroses no estado, a Sespa orienta os municípios a fazerem o Levantamento Rápido Aedes aegypti (LIRAa), que mede o Índice de Infestação Predial (IIP) pelo mosquito Aedes aegypti. "A Sespa também trabalha apoiando e assessorando os 144 municípios, tendo como base os Planos de Contingência Municipais, que respaldam as ações de vigilância epidemiológica, controle vetorial e assistência", completa a Secretaria.