Campanha nacional incentiva população a eliminar focos de mosquitos da Dengue

O Ministério da Saúde promove, neste sábado (2), o Dia D de Mobilização contra a Dengue. Trata-se de uma ação nacional com o objetivo de integrar esforços em todo o país sobre os riscos da dengue e incentivar práticas de prevenção e controle do mosquito transmissor. O lema da campanha é "Brasil Unido Contra a Dengue".

A iniciativa vai reforçar as medidas de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. Agentes de saúde, autoridades governamentais, influenciadores digitais e mídia participarão ativamente para disseminar a mensagem de combate à proliferação do vetor.

Durante a semana, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, reuniu-se com os secretários estaduais de Saúde para engajá-los na campanha e intensificar as ações de controle do mosquito. A ministra destacou a importância da união de esforços de todas as esferas do governo para enfrentar o surto da doença.

"Este é um momento crítico não apenas para as autoridades de saúde, mas para toda a sociedade", alertou.

Notificações no Brasil

Desde o início do ano, o Brasil registrou 1.038.475 casos prováveis de dengue e 258 mortes confirmadas pela doença, com outros 651 óbitos em investigação. O coeficiente de incidência atual é de 511,4 casos por 100 mil habitantes, conforme o Painel de Monitoramento das Arboviroses.

Campanha

Recentemente, o governo federal lançou a campanha "Dez Minutos Contra a Dengue", incentivando os cidadãos a reservarem dez minutos por semana para combater a dengue, já que cerca de 75% dos focos de reprodução do mosquito estão em residências.

A proposta é que esse breve período seja suficiente para verificar e eliminar possíveis criadouros, como caixas d'água bem fechadas, vasos de planta com areia, sacos de lixo amarrados, calhas limpas, pneus cobertos, eliminação de sucatas e entulhos, além de esvaziar recipientes como garrafas PET, potes e vasos.