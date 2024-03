Bairros do Guamá e Cremação recebem mutirão de combate à dengue neste sábado (2)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) promove, neste sábado (2), o Dia Nacional de Combate à Dengue (Dia D). A ação terá início no Distrito Administrativo do Guamá (Dagua), com o primeiro ponto de encontro dos agentes de combates às endemias em frente à agência da Caixa Econômica Federal, na avenida José Bonifácio com Rua Paes de Souza.

No Guamá, serão visitados 2.170 imóveis, num total de 11 quarteirões, visando combater o mosquito transmissor do vírus, Aedes o aegypti. O segundo ponto de encontro será no bairro da Cremação, em frente ao supermercado Líder, na avenida Alcindo Cacela esquina com a avenida Fernando Guilhon, com percurso de 17 quarteirões e visita a 1. 836 imóveis.

Boletim epidemiológico

Segundo o último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde, foram confirmados 201 casos de dengue em Belém neste ano. Até o momento, 507 casos foram notificados, dos quais 143 foram descartados e 163 seguem em análise. Os bairros com mais registros são Guamá (34), Cremação (18) e Coqueiro (14). Belém segue sem registro de mortes causadas pela doença.

Regularmente a Sesma faz verificação e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, além de orientar a população sobre a limpeza de quintais e acondicionamento de lixo. A fiscalização nas residências é feita com o consentimento dos moradores, pois as equipes não podem entrar nas propriedades sem autorização.

Testagem

Em relação ao acesso às testagens que possam ratificar o diagnóstico em pacientes com dengue, a Sesma informa que o usuário oriundo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Estratégia Saúde da Família, terá que passar necessariamente por uma avaliação e recomendação médica para que seja identificada a necessidade desse exame, com notificação que indique a suspeita de dengue. Depois, é aguardar a coleta sorológica realizada pela equipe da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE). As amostras são encaminhas ao Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), que está abastecido com kits para análises neste período de aumento no número de casos suspeitos.

Mutirão

Desde o início do ano, a Sesma realiza o Mutirão de Combate à Dengue. O primeiro ocorreu no dia 11 de janeiro, no bairro do Jurunas, e o segundo foi em 19 de janeiro, no bairro do Barreiro. Também foram realizados mutirões na Marambaia, Guamá, Cremação, Pedreira e nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci. Mas, é importante ressaltar que a iniciativa para fazer a fiscalização em locais onde há suspeita de focos do mosquito deve partir dos moradores.



A Sesma ressalta que a responsabilidade pela limpeza dos imóveis é de seus proprietários. Em caso de suspeita de focos do mosquito, a população pode ligar para o Disque Endemias - 3251-4218, de segunda a sexta-feira de 8h às 18h.