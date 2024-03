Casa repleta de água parada e larvas de mosquito da dengue é invadida por fiscais para limpeza

Equipes de limpeza tiveram que entrar à força em uma casa no bairro do Cordeiros, em Itajaí, Santa Catarina, que estava cheia de pontos de água parada com larvas do mosquito da dengue. A entrada foi feita após inúmeras tentativas de contato sem sucesso com o proprietário.

No local, foram encontrados depósitos com água parada contendo larvas, que foram recolhidos pela equipe.

VEJA MAIS

As equipes também identificaram que o local estava em situação de abandono. “Ficamos perplexos. Como uma pessoa tem imóvel e o abandona desse jeito, gerando risco de transmissão da doença para diversas pessoas”, critica Lúcio Vieira, coordenador do programa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com