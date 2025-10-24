Dia 28 de outubro é feriado? Veja como será a data em Belém
Na próxima terça-feira é celebrado o Dia do Servidor Público em todo o Brasil
Na próxima terça-feira, 28 de outubro, é celebrado o Dia do Servidor Público. A data não é considerada um feriado, mas, sim um ponto facultativo. Em Belém, as comemorações foram antecipadas para a segunda-feira (27), junto ao Recírio.
Conforme o Decreto Nº 113.950/2025, publicado nessa quinta-feira (23) no Diário Oficial do Município (DOM), o expediente em órgãos municipais é facultado. Para que o atendimento à população não seja prejudicado, deve ser estabelecida escala de trabalho nas áreas de saúde, defesa social, arrecadação, parques, teatros, museus e pontos turísticos. Sendo assim, no dia 28 de outubro, o expediente será normal.
