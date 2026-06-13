De cadeira de rodas, 'Pam Pam' recebe carinho de amigos e familiares após alta médica em Belém
Torcedor símbolo do Paysandu deixou o hospital na noite deste sábado (13), dias após ser uma das vítimas de um atropelamento no bairro da Sacramenta
Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como Pam Pam, recebeu alta médica no início da tarde deste sábado (13) e voltou para casa cercado pelo carinho de familiares, amigos e vizinhos. O torcedor símbolo do Paysandu estava internado desde a última quarta-feira (10), quando foi atingido por um carro enquanto participava da pintura de uma rua para as comemorações da Copa do Mundo, no bairro da Sacramenta.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que Pam Pam chega à residência em uma cadeira de rodas e é recebido com aplausos, abraços e muita emoção. Nas imagens, o influenciador aparece ainda com hematomas e dificuldades para se locomover em razão dos ferimentos provocados pelo acidente.
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Além de Pampam, outras pessoas também ficaram feridas após serem atingidas pelo veículo. Alguns dos moradores apareceram nos vídeos da recepção deste sábado ainda com marcas dos ferimentos sofridos.
Entre os feridos está Erick Henrique, tio de Pampam, que precisou passar por um procedimento cirúrgico após o acidente. Segundo familiares, a cirurgia ocorreu sem complicações e ele também recebeu alta médica.
Investigação continua
O atropelamento ocorreu na noite da última quarta-feira (10), na passagem Marinho, entre a travessa Pirajá e a rua Nova, no bairro da Sacramenta.
Na sexta-feira (12), peritos da Polícia Científica do Pará realizaram exames em veículos relacionados ao caso. Ao todo, oito automóveis passaram por perícia para auxiliar nas investigações.
A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do atropelamento e trabalha para esclarecer a dinâmica do ocorrido.
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