Cruzeiro marítimo chega a Belém com cerca de 1.500 turistas estrangeiros

Cerca de 1,5 mil turistas estrangeiros, a maioria dos Estados Unidos, desembarcaram no trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, na tarde desta quarta-feira (07/11). Os visitantes seguiram rota pelo rio Amazonas e afluentes desde Manaus e já tiveram parada em Santarém, no oeste do Pará. As boas-vindas foram ao som de carimbó, banho de cheiro e exposição de produtos locais, recepção organizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Voluntários bilíngues auxiliaram na comunicação e o Batalhão de Polícia Turística foi destacado para dar o suporte de segurança.

VEJA MAIS

Os turistas foram divididos em cinco grupos para diferentes passeios na capital paraense de ônibus que seguiram para pontos turísticos como Theatro da Paz, Museu de Arte Sacra, Forte do Castelo e Polo Joalheiro.

John Adams é de Seattle, nos Estados Unidos, e afirmou que está gostando da experiência. “É a primeira vez que visito o Brasil. Eu não fazia ideia de como aqui poderia ser fantástico e amigável”, elogiou.

Turistas estrangeiros, a maioria dos Estados Unidos, desembarcaram no trapiche de Icoaraci (Pedro Guerreiro / Ag. Pará)

Byron Dwayne Wheapon, turista da Virgínia, nos Estados Unidos, ficou animado com a recepção. “Ao desembarcar conheci esses voluntários maravilhosos que me ajudaram a explorar a cidade, senão eu estaria totalmente perdido. Foram muito eficientes, me ajudaram a comprar café, por exemplo, foram muito educados. Está sendo uma excelente experiência. As pessoas são muito simpáticas”, compartilhou.

Os artesãos de Icoaraci comemoram a temporada de cruzeiros. “Esperamos grandes vendas pois o comércio de Icoaraci gira em torno do turismo, trabalhamos a cerâmica marajoara e outros produtos artesanais. Toda vez que vem um transatlântico somos direcionados para eles, principalmente para o retorno que eles param e compram”, comentou Rosilene Trindade, artesã da Sociedade “Os Amigos de Icoaraci”.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, André Dias, houve apoio para que esses cruzeiros retomem as suas atividades no estado e na Amazônia e para que possam atrair novas empresas. “Atuamos junto a diversos órgãos estaduais e municipais para que esse receptivo possa se dar da melhor maneira possível. É uma articulação grande com os órgãos de segurança pública, de trânsito, são cerca de 40 ônibus que saem em direção ao centro de Belém, além das pessoas que circulam pela região por conta própria”, pontuou.