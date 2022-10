Turista destrói esculturas no museu do Vaticano em 'surto de raiva'

Um turista jogou no chão e danificou duas esculturas expostas no interior dos Museus Vaticanos, nesta quarta-feira (5). Ele foi preso pelas autoridades locais, na Cidade do Vaticano.

O turista está sendo interrogado na polícia e as investigações estão em andamento.

Segundo a agência Ansa, as peças são dois bustos antigos que estavam em exposição na galeria Chiaramonti, que reúne cerca de mil esculturas do tipo.

De acordo com informações do jornal "Il Messagero", trata-se de um homem dos Estados Unidos de "meia-idade" que teve um "surto de raiva" após ser informado de que não poderia ver o papa Francisco.

As peças destruídas foram levadas para o laboratório de restauração dos próprios museus.