Homem que matou a esposa e sogra surtou por ciúmes

Um homem de 28 anos foi preso após matar a sogra e a esposa depois de um surto de ciúmes provocado por uma suposta traição. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (1°) em Sorocaba, interior de São Paulo. As informações são do portal Correio do Interior.

Identificado como Filipe Renovato, o suspeito iniciou uma discussão com a esposa, Isabela Rosa Renovato, de 23 anos, sobre uma suposta traição cometida por ela. A jovem teria ligado para a mãe pedindo socorro, que então entrou na discussão. Filipe teria surtado.

A sogra, Daniela Rosa, de 43 anos, morreu no local após ser atacada com 10 golpes de faca. Em seguida, Filipe passou a manter a esposa como refém e também a esfaqueou. A situação só teve fim por volta das 7h da manhã.

A jovem chegou a ser levada para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Antes de liberar a esposa, o Filipe ainda ameaçou tirar a própria vida.

A faca usada no crime teria sido levada pela sogra. Durante o surto, o suspeito pegou a faca para matar a mãe de Isabela.