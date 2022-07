Crise de ansiedade: o que fazer diante do problema e como encontrar equilíbrio? Veja dicas

Mais do que fatores emocionais, a ansiedade pode desencadear sintomas corporais como palpitações, inquietação e várias sensações desconfortáveis. Somente no Brasil, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) alertam que cerca de 18,6 milhões de pessoas possuem a doença. Esses números foram intensificados com a pandemia. Apesar de ser uma situação desconfortável, existem formas de lidar com o momento e amenizar os quadros ansiosos, conforme explicam profissionais da saúde mental.

A psicóloga Rafaela Guedes constata que a ansiedade é um conjunto de sentimentos e sensações que todas as pessoas experimentam frente ao desconhecido. De certo modo, pode até ser saudável e positiva quando atrelada a algo positivo, alegre e que era esperado. Por outro lado, a ansiedade se torna um problema quando começa a afetar relações sociais. “Ela pode se tornar um transtorno grave. Uma ansiedade generalizada, que é um sentimento constante, da hora de acordar até a hora de dormir”, ressaltou.

Flavia Schueler, médica psiquiatra e diretora da SIG Residência Terapêutica, explica que em muitos casos a própria pessoa que possui ansiedade não consegue identificar o problema de imediato. Principalmente aqueles que nunca passaram pela situação antes, segundo a médica. “A avaliação de um profissional é indispensável para o diagnóstico correto e indicação de tratamento de acordo. Os sintomas de uma crise de ansiedade mudam de pessoa para pessoa, assim como sua duração”, explicou.

VEJA MAIS

Ansiedade pode se agravar

Ainda conforme avalia a psiquiatra, na maioria dos casos, o “pico da crise” pode ter a duração de até 40 minutos com sintomas mais intensos. Em outros casos, os sintomas podem perdurar por dias, até que o paciente receba a medicação adequada.

O que pode causar a ansiedade?

Flavia explica ainda que o “contexto ansioso” é amplo. Por isso, há múltiplas ocorrências que podem causar o quadro. Um exemplo disso é o transtorno de pânico, que é caracterizado por um ataque intenso agudo de ansiedade, acompanhado por sentimentos de desgraça iminente.

De acordo com a médica, a motivação da ansiedade é variável: “As crises ansiosas podem ser desencadeadas por estresse intenso, dor crônica, privação de sono, situações de abusos emocionais e físicos, além de excesso de trabalho, como na síndrome de Burnout”, exemplificou.

A psiquiatra acrescenta que as crises de ansiedade podem vir a ser “portas” para outras dificuldades psicológicas. Por isso, o cuidado diante da situação é essencial. “Os transtornos de ansiedade antecedem a depressão maior em 65% dos casos. Outras comorbidades estão envolvidas em pacientes com transtorno de ansiedade, como: abuso de álcool e substâncias, agorafobia e muito mais”, disse.

O que fazer em casos de ansiedade?

Identificar o problema

Para Rafaela Guedes, o primeiro passo diante de uma crise diante de uma crise de ansiedade é identificar o que está desencadeando as crises. “Que fator ou que situação podem trazer um prejuízo e se configuram como uma ameaça? O quadro de ansiedade se agrava e se intensifica porque o que está causando aquele conjunto de sentimentos ainda não tem nome. E aí a pessoa não pode desviar. Ela permanece constantemente no estado ansioso sem ter clareza do que é", detalhou.

Desenvolver estratégias para lidar:

Mudar o que pode ser mudado e desenvolver estratégias internas com aquelas situações que, por ora, não podem ser modificadas é uma das alternativas de se enfrentar os momentos difíceis, conforme pontua Rafaela.

Não tentar se diagnosticar pelo “Dr. Google”

A médica psiquiatra alerta sobre a problemática de pesquisar sintomas na internet com a finalidade de obter um “diagnóstico”. Segundo Flavia, atitudes como essas transformam em sugestões tudo o que há disponível online, fato que pode causar ainda mais ansiedade sobre o indivíduo. A busca por um profissional é o mais adequado. “Sempre pedimos que, se o paciente desejar procurar alguma informação na internet, busque a fonte do que está lendo, e valorize as informações que são divulgadas em artigos científicos”, destacou

Apoiar-se em pensamentos positivos

Durante a crise, é interessante praticar técnicas de reforço positivo como: “isso é somente uma crise, não estou infartando, basta respirar fundo, logo irá passar”. Segundo Flávia, pensamentos positivos em momentos estressantes são difíceis, mas não são impossíveis. “É preciso trabalhá-los para colocá-los em prática. Se houver alguma medicação de suporte, é importante que o indivíduo em crise utilize-se dela naquele momento”, completou a psiquiatra.

A prevenção é fundamental

Sobre as atividades que auxiliam na prevenção de uma crise ansiosa, a psiquiatra aponta a mudança de estilo de vida com o viés mais saudável, com a inserção de exercícios físicos, boa alimentação e um bom padrão de sono. “Além disso, a diminuição da ingestão de álcool, cafeína e outros estimulantes também traz benefícios para aqueles que lutam contra essa situação”, comentou. Dentre as medidas, a terapia também é essencial, pois “além de tratar sintomas de estresse que deflagram a crise de ansiedade, também tem papel crucial na psicoeducação", pontuou.

Conversar com pessoas de confiança

Outra medida para amenizar o problema é se abrir ao diálogo com pessoas de confiança, conforme cita Rafaela. Ela enfatiza que é essencial “poder dizer e receber um amparo” por parte daqueles que passam segurança.

Em caso de crianças, disponibilizar brinquedos

Já em situações de ansiedade em crianças, bichinhos de pelúcia e brinquedos podem suavizar os sintomas ansiosos. Rafaela diz que essa é uma das formas concretas de se lidar com a situação.

Sair da situação que está gerando o problema

Se deslocar do ambiente em que se está passando diante da ansiedade também pode ser uma das opções a se considerar. No carro, é aconselhado parar e descer do veículo. Já no trabalho, o ideal é dar uma pausa nas atividades e beber água ou ir até o banheiro, conforme exemplifica Rafaela.

Praticar a respiração e pensar em pessoas especiais

Além de praticar a respiração, nesses momentos, também é muito importante pensar em pessoas que transmitem tranquilidade, como familiares, que trazem boas sensações às memórias afetivas. “Para situações a gente tem que procurar segurança, amparo. E na maioria das vezes a gente encontra em pessoas da nossa confiança”, afirmou a psicóloga.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)