Crianças ribeirinhas se divertem empinando pipa dentro de rabeta em frente à orla da UFPA

O que poderia ser apenas uma manhã normal na Universidade Federal do Pará (UFPA), terminou com um registro simples à primeira vista, mas carregado de um profundo significado: a preservação da infância amazônica.

No vídeo, feito pela jovem Sâmela Jorge, que passava pelo local, crianças empinam pipas em uma rabeta no meio do rio, em frente à orla da UFPA. A cena representa um pouco sobre como é a infância nortista e cultura amazônica dos ribeirinhos; veja:

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.