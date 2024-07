Onde pode empinar pipa em Belém? Veja locais seguros para a prática 🪁

Uma das culturas fortes no Pará é a de empinar pipa, fomentada durante o período de férias escolares. No entanto, essa brincadeira pode se tornar um grande perigo quando praticada em locais impróprios, como em grandes centros urbanos, como Belém. Assim, quem está soltando pipa pode ferir gravemente alguém se estiver utilizando linhas cortantes e até mesmo atingir uma fiação elétrica e causar problemas de energias.

De acordo a Equatorial Pará, de janeiro a maio deste ano foram registradas 1.402 ocorrências de falta de energia elétrica causada por pipa em fiação, sendo uma média de nove casos por dia. Pensando nessas situações, a Redação Integrada de O Liberal selecionou alguns lugares seguros para empinar pipa em Belém. Confira!

Portal da Amazônia

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém, o Portal da Amazônia é um ótimo lugar para quem quer empinar pipa em segurança. O espaço oferece um céu aberto, sem fiações elétricas e um ótimo vento, já que está localizado em beira-mar. Mas, quem for soltar pipa no lugar deve se atentar a um detalhe: muitas pessoas vão passear e praticar exercícios físicos no Portal da Amazônia, então preferir por um local mais afastado dos transeuntes para evitar problemas.

Portal da Amazônia, em Belém (Igor Mota / O Liberal)

Shopping Bosque Grão-Pará

Nesta sexta-feira (12), o Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, promoverá o "Revoada das Pipas", evento que já é tradição.

Serão distribuídas 100 pipas para serem empinadas na área externa do shopping, proporcionando um momento de lazer e educação. Antes da grande revoada, haverá contação de história com a temática “Conscientização e segurança na hora de empinar pipas”, com instrutores conhecidos na região.

Durante o evento, os participantes receberão orientações sobre as principais dicas para evitar acidentes com pipa, envolvendo principalmente a rede elétrica.

Perigo do cerol e linha chilena

O cerol (mistura de cola, limalha e vidro moído) e a "linha chilena" são bastante utilizadas para cortar facilmente linhas de outras pipas no ar, em uma espécie de competição entre as crianças, adolescentes e adultos. No entanto, o uso dessas "vantagens" é bastante perigoso, pois pode ferir tanto quem solta a pipa quanto para outras pessoas. Anualmente, são registrados diversos casos no estado sobre pessoas que morreram degoladas por linhas de pipas adulteradas.

Além de oferecer um grande risco, linhas cortantes configuram crime na Legislação Estadual, pela a Lei nº 9.597, de 20 de maio de 2022. A medida "proíbe a utilização, o armazenamento, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes no Estado do Pará".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)