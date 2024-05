Confira dicas dos Bombeiros para evitar acidentes com pipas

Em 2023, a Guarda Municipal de Belém (GMB) contabilizou 20 ocorrências envolvendo acidentes com linhas de pipa na capital paraense. No total, 96 rolos de linhas cortantes foram recolhidos pela corporação. Na última terça-feira, uma motociclista ficou gravemente ferida depois de ter o pescoço atingido por esse tipo de material em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Ainda segundo a Guarda Municipal de Belém, o órgão realiza uma série de ações de prevenção e combate ao uso de linhas cortantes na capital e nos distritos. Durante a temporada de verão as ações são intensificadas.

A reportagem também solicitou um balanço de acidentes com pipas ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que atendem muitas das ocorrências, mas ainda não houve um retorno. O pedido foi feito, igualmente, à Secretaria de Estado de Saúde Pública e Defesa Social (Segup), uma vez que a prática de empinar pipa com cerol pode ser enquadrado no artigo 132 do Código Penal, além de o material ser proibido no Estado, mas também não houve resposta até o momento:

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais grave.

No Pará, segundo a Lei Estadual Nº 9597, sancionada em maio de 2022, é proibido o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de "linhas cortantes compostas de vidro moído conhecidas como cerol, linha chilena e similares, independente da aplicação ou não deste produto nos fios ou linhas utilizadas para empinar ou soltar pipas e similares".

O descumprimento da lei acarretará ao infrator, quando pessoa física, o pagamento de multa no valor de R$50,00, sendo menor de idade, os pais ou responsáveis responderão pelo menor. Em relação ao estabelecimento que for flagrado comercializando linha cortante será autuado, e pagará multa no valor de R$ 5 mil.

Cuidados e prevenção

De acordo com orientações publicadas pelo Governo do Estado, com base em informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, os cuidados que devem ser adotados para prevenir acidentes com pipas são:

Utilizar linhas de algodão, pois elas são menos perigosas. Nunca use linhar de fio de cobre ou com cerol;

Prestar atenção a motocicletas e bicicletas, porque a linha, mesmo sem cerol, é perigosa para os condutores;

Procurar um local aberto e distante de fios ou antenas para evitar choques elétricos, como campos de futebol e parques;

Nunca soltar pipas em dias de chuva ou com relâmpagos;

De modo algum tentar retirar pipas presas na rede elétrica ou árvores, nem fazer pipas com papel laminado, pois há grande risco de choque e acidentes;

Jamais soltar pipa em lajes ou telhados, para evitar quedas;

Ter cuidado e observar onde pisa, principalmente quando andar para trás, para não cair;

Caso a linha quebre, não correr atrás da pipa sem observar se o caminho é seguro, como atravessar ruas e passar por buracos;

Usar luvas ao soltar pipa, para não machucar as mãos.