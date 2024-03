Menina de 8 anos tem pescoço cortado por linha de cerol em São Paulo

Uma menina de apenas oito anos sofreu um corte profundo na região do pescoço causado por uma linha de cerol enquanto andava de bicicleta. No momento do acidente, a criança foi socorrida por vizinhos e, em seguida, levada pelo pai a um hospital, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu no último sábado (9). A criança segue internada em estado grave.

O último boletim médico emitido pelo hospital, na última segunda-feira (11), informou que a menina apresentou graves lesões na região vascular do pescoço e um ferimento cervical profundo. Uma cirurgia precisou ser feita de forma urgente.

Em fevereiro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna crime o uso de cerol em linhas de pipa. O objetivo é tornar mais específico o Código Penas Brasileiro, uma vez que a criminalização do uso do cerol é feita pelo artigo 132 que considera crime “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente”.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com