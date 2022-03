Covid-19: Marituba tem vacinação no sábado (12) e domingo (13)

Como parte do mutirão de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana, promovido pelo Governo do Estado, Marituba terá aplicação de doses neste sábado (12) e no domingo (13). A vacinação ocorrerá no Centro Especializado em Reabilitação (CER III), das 8 às 18h.

No mutirão, serão aplicadas as vacinas da AstraZeneca, Coronavac, Pfizer adulta e pediátrica. Além das doses para crianças, serão disponibilizadas vacinas para adolescentes, adultos e idosos com a primeira e segunda dose, dose de reforço (terceira dose) e a quarta dose.

Serviço

Data: 12 e 13 de março de 2022

Hora: 8 às 18h

Local: Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – BR 316, Km 12 – ao lado do Ginásio Poliesportivo