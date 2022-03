Ilha de Cotijuba: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Se tem uma coisa que todo paraense gosta é de tirar o final de semana para passear por Belém, seja fazendo trilhas, andando de bicicleta na Utinga, tomando um guaraná na Praça Brasil, vendo o pôr do sol na Estação das Docas ou atravessando para a Ilha do Combu. Porém, para os amantes de sol e praia, uma ótima alternativa para quem busca tranquilidade e momentos mais relaxantes, que também não fica tão distante da cidade, é a Ilha de Cotijuba, um destino certo para quem quer se conectar com a natureza e desfrutar de praias paradisíacas, restaurantes com comidas típicas e atividades ao ar livre. Pensando nisso, o oliberal.com listou todos os detalhes de como ir, quanto custa e o que fazer para conhecer a região.

Como ir para Cotijuba?

Para chegar até a ilha de Cotijuba é necessário fazer uma travessia de barco que dura cerca de 30 a 40 minutos. Há barcos realizando a viagem todos os dias e em quase todos os horários, com exceção da navegação da prefeitura, que tem horário específico.

Onde posso pegar o barco para ir para Cotijuba?

Quem quer atravessar para Cotijuba precisa ir até o Trapiche de Icoaraci, localizado na Rua Siqueira Mendes, 373.

Quanto custa a passagem para Cotijuba?

Para ir para Cotijuba existem duas opções: o navio da prefeitura e os barcos comuns. No navio, de segunda à sexta-feira, a passagem custa R$ 3,60 a inteira e R$ 1,80 a meia. Aos sábados, domingos e feriados, o valor aumenta e custa R$ 7,20 a inteira e R$ 3,60 a meia. Os barcos comuns têm um valor fixo de R$ 8,00 (não aceita meia).

Horários do navio da prefeitura

Icoaraci - Cotijuba

09:00

18:30

Cotijuba - Icoaraci

05:45

17:00

Horários do barco comum

Não tem hora fixa, existe saída em todos os horários conforme a lotação da embarcação.

O que fazer em Cotijuba?

Assim que o turista chega em Cotijuba se depara com o antigo presídio, um local que carrega muitas histórias da ilha e um dos pontos mais visitados na cidade. Quem gosta de trilhas pode optar por fazer a famosa Trilha do Açaí, mas é importante contratar algum guia para auxiliar no passeio, uma das mais conhecidas é a @nitacotijubatur. Além disso, as praias mais frequentadas são: Praia do Vai Quem Quer, Praia do Farol e Praia do Amor. Sem muito fluxo de pessoas, a Praia Pedra Branca é uma opção de turismo, pois é conhecida por suas falésias na encosta, um local onde os artesãos vão recolher argila ou tirar tinta de algumas rochas. Vale lembrar que toda a locomoção da ilha é feita com motorrete, bondinho ou charrete.

Onde se hospedar em Cotijuba?

Pousada da Ray

A Pousada da Ray fica localizada na praia do Vai Quem Quer, uma das mais famosas da ilha. O local conta com quartos no valor de R$ 100 (com ventilador) e R$ 150 (com ar condicionado). Todos os quartos possuem frigobar e podem ter cerca de cinco a seis pessoas. O local também é um restaurante com várias opções de comida no cardápio.

Aldeia Cotijuba

A 1 minuto da praia, a acomodação fica na Rua da Praia Funda, e é disposta de bangalôs com varandas e quartos com ar condicionado, além de restaurante. Veja as acomodações aqui.

