Corpo encontrado na Baía do Guajará era de advogada da OAB-PA

O corpo da mulher encontrado no último sábado (2), na Baía do Guajará, em Belém, foi identificado neste domingo (3). A vítima era Sophia Velasco Assunção. Ela estaria desaparecida desde o dia 30 de junho. Uma amiga de Sophia confirmou a informação nas redes sociais. Sophia era vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-PA.

A modelo transgênero e Miss Beleza T Brasil 2022, Isabella Santorinne, disse que foi até o Instituto Médico Legal (IML) e que reconheceu que o corpo era de Sophia. “Gente, estou no IML e reconheci o corpo da Sophia Velasco Assunção, ela estava desaparecida desde o dia 30. Ela foi aquela vítima de afogamento lá na Estação das Docas. Dor está imensa. Não estou acreditando, mas precisamos ser fortes”, diz Isabella, amiga de Sophia.

A Rede Paraense de Pessoas Trans também se manifestou sobre o caso com uma nota de pesar.

“Esse post é para ti, nossa filiada, amiga e parceira. Uma mulher incrível e de muita luz. Amada e querida por nós que te conhecíamos. Uma pessoa que sempre se disponibilizava a ajudar e somar conosco. É, gente, confirmamos no dia de hoje o seu falecimento após irmos fazer reconhecimento no IML. Dito isso, pedimos a todas as pessoas solidariedade e que emanem muitas energias boas para que ela faça sua passagem em paz.

Você, companheira, certamente nos deixará cheios de saudade em nossos corações. Que seu caminho seja sempre de MUITA LUZ. Assim como fostes em vida. Nós te amamos, e estarás sempre em nossas lembranças, nossa amada poetisa. Guardaremos em nossos corações os momentos de risos e felicidade compartilhados contigo. Você acrescentou tanto em nossas vidas, e em nossa instituição.

Somos gratos por tudo, obrigado por ter nos deixado fazer parte de sua história, assim como fizemos na sua. Descanse em paz, amiga”, diz a publicação.

O velório aconteceu nesta segunda-feira (4), na capela Nossa Senhora de Fátima, localizada na José Bonifácio, em frente ao cemitério Santa Izabel.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e aguarda retorno.

Num comunicado, a Ordem dos Advogados Brasil- Seção Pará (OAB-PA) lamentou a perda de Sophia e disse que as providências estão sendo tomadas para garantir apoio à família da funcionária.

"É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, comunica o falecimento da advogada Sophia Velasco Assunção. Ela exercia o cargo de vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-PA e também compunha o corpo de funcionários da instituição (Tesouraria).

O velório está sendo realizado na Capela Nossa Senhora de Fátima, que fica ao lado do Max Domini, na avenida José Bonifácio, em frente ao Cemitério Santa Izabel, em Belém. O sepultamento ocorrereu ontem (04), às 9h, no Cemitério Santa Izabel. Diretoria e superintendência da Ordem já tomaram todas as providências necessárias para garantir apoio à família da funcionária do Sistema OAB-PA.

Neste momento de profunda dor e consternação, o presidente da OAB no Pará, Eduardo Imbiriba, em nome do Conselho Seccional, expressa condolências aos familiares e amigos de Sophia Velasco, que contribuiu para o crescimento da comissão temática a qual integrava e prestação de atendimento célere e qualificado à advocacia" , exprime a nota.

Corpo localizado

Após notificação, a Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do corpo e dar início às análises. O corpo estava próximo à Ilha da Barra. O aparecimento levantou suspeitas de que o corpo possa ser da moça que desapareceu após cair na água, na noite de quinta-feira (30), na Estação das Docas. Mas ainda não há resoluções sobre o caso.