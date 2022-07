Corpo de mulher é encontrado na baía do Guajará, em Belém

Um corpo do sexo feminino foi encontrado, na manhã deste sábado (2), na baía do Guajará, em Belém. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA), já na região das ilhas de Belém. Ainda não há confirmação da identidade e a Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção e dar início às análises. Porém, há a suspeita de que seja a moça que desapareceu após cair na água, na noite de quinta-feira (30), na Estação das Docas.

A remoção deve ser feita no porto do Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF) dos bombeiros, na rodovia Arthur Bernardes. O resgate foi feito próximo à ilha da Barra.

Martéria em atualização, acompanhe!