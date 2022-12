Copa do Mundo 2022: paraenses comentam derrota da França e levantam analogia entre Messi e Pelé

Após a vitória da Argentina nos pênaltis sobre a França, durante a tarde deste domingo (18) pela Copa do Mundo do Catar, alguns torcedores paraenses levantaram o questionamento de Messi se comparar a Pelé, ou até mesmo, ser superior. Houve quem torcesse para que os franceses saíssem vitoriosos. Messi passou Pelé em gols marcados em copas do mundo, mas ainda sim, o ídolo do futebol brasileiro possui três título mundiais.

Em um bar localizado na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, o enfermeiro José Manoel Pires bebia com os amigos e falou que estava torcendo para a França. Ele comentou que o motivo de torcer contra a seleção de Messi, veio como uma forma de se posicionar em combate ao racismo.

O enfermeiro José Manoel Pires disse que a escolha de torcer para a França surgiu como uma forma de combater o racismo (Cristino Martins / O Liberal)

"Existem jogadores argentinos que nos chamam de macacos. Foi só por isso que apoiei a França. Gostei do resultado do jogo pelo Messi, por ele ser um bom jogador e exemplo de pessoa, diferente do nosso Neymar”, criticou.

Ao ser questionado sobre haver uma comparação entre Messi e Pelé, José afirmou que sim. “Ele (Messi) fez história, assim como o Pelé”.

Nazareno Valente, que trabalha como motorista, discordou da opinião do enfermeiro. “Não tem como comparar Messi e Pelé. O Pelé é muito maior”, pontuou. Para ele, ainda havia esperança, durante o segundo tempo, de que os franceses levassem a melhor. “No primeiro tempo a França não jogava nada, mas melhorou no segundo. Foi quando vi a França de verdade. Cheguei a pensar que eles iriam ganhar a partida. Voltaram a jogar o que vinham fazendo durante todo torneio, mas estávamos contra o Messi”, relatou.