Copa do Mundo 2022: Paraenses comemoram título da Argentina em Belém

Apesar da rivalidade histórica de Brasil e Argentina, foi fácil de encontrar paraenses felizes com a conquista do tricampeonato mundial da seleção argentina em Belém. Após a decisão nos pênaltis, muitos torcedores foram às ruas comemorar a vitória na final da Copa do Mundo em cima da França, na tarde deste domingo (18).

Em um restaurante tipicamente argentino no bairro da Nazaré, vários simpatizantes do futebol ‘hermano’ se encontraram para festejar. Vestindo a camisa bicolor, o jovem estudante Nicolas Quintero disse que a torcida já era para a seleção comandada por Messi desde o início.

Nicolas Quintero comemorou vestindo a camisa oficial da seleção argentina (Carmem Helena / O Liberal)

“Minha mãe até brincou comigo mais cedo, pois sou filho de paraense como amazonense que torce pela Argentina. Mas é isso, é o time que eu mais me identifico. Torço desde a infância, sempre ganhei camisas deles e hoje sou ainda mais fã por conta do Messi, um jogador que sem dúvidas merecia demais levantar a taça hoje”, comemorou Nicolas.

O casal Lauro e Nazaré Medina, ambos funcionários públicos, também torceram pela Argentina desde o início do campeonato do Catar. “É um time que tem algo que há tempos não vemos na seleção brasileira, que é a garra quando veste a camisa”, disse Nazaré.

“Não torci por causa da escalação do Tite e toda a gestão durante a Copa. Hoje nós vimos que o primeiro a bater o pênalti pela França foi o Mbappe e pela Argentina, foi o Messi. Totalmente diferente do que aconteceu no jogo do Brasil contra a Croácia, quando Neymar foi o último a bater. Isso não se faz”, declarou Lauro, que vestia a camisa do Paysandu, de cores parecidas com a da Argentina.

A advogada Roberta Alves disse que até gosta do futebol dos argentinos, mas torcer mesmo, ela torce por causa do Messi. “Fiquei muito feliz pela conquista do Messi. Ele sim merecia, por ser um homem excelente dentro e fora de campo. Ele se mostrou um capitão exemplo a ser seguido”, afirmou.