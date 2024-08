Conjunto Satélite, em Belém, festeja o Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio neste domingo

O 46º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio será realizado no próximo domingo, 1º de setembro, no Santuário dedicado à padroeira, localizado no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém. O tema deste ano é inspirado no Ano da Oração: "Maria, Mestra da Oração". A festividade iniciou no dia 29 de agosto e seguirá até 8 de setembro.

O Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio é uma tradição que já dura 45 anos pelas ruas do Conjunto Satélite e bairros próximos. Este ano, a missa do Círio será às 7h30, na Comunidade do Imaculado Coração de Maria, no Conjunto Pedro Teixeira, e será presidida pelo padre Rubinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém.

Após a missa, a imagem da Virgem do Bom Remédio será colocada em uma berlinda ornamentada com flores para percorrer um trajeto de aproximadamente 4,5 km. Durante o percurso, as ruas se enchem de fé, com moradores locais oferecendo suas homenagens e expressando sua gratidão pelas bênçãos alcançadas por meio da intercessão de Nossa Senhora do Bom Remédio. A caminhada culminará em uma missa no Santuário da padroeira, presidida pelo padre Humberto Brito, vigário da Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus.

Tema

Inspirado no Ano da Oração, o tema deste ano, "Maria, Mestra da Oração", segue o exemplo da Mãe de Deus. Conforme a organização da festividade, esse tema guia na oração prepara para o Jubileu da Esperança em 2025. O cartaz da festividade, em tons de marrom, destaca a ermida ao fundo, simbolizando o Santuário como um lugar de silêncio e comunhão com Deus.

Programação completa

A festividade contará com missas celebradas por bispos, cônegos e padres da Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Santarém e Diocese de Bragança. Além das celebrações eucarísticas, os fiéis podem participar da reza do terço mariano todos os dias às 17h30, bem como da Novena de Nossa Senhora do Bom Remédio.

Nos dias 29 de agosto, 4 e 7 de setembro, haverá um passeio guiado pelo Santuário, onde os presentes poderão conhecer a história da devoção a Nossa Senhora do Bom Remédio e os quase 44 anos da paróquia.

As noites de festividade também serão momentos de celebração cultural, com apresentações de artistas locais na quadra paroquial. Além das apresentações musicais, o arraial contará com venda de comidas típicas, bingos e parque de diversões, proporcionando momentos de confraternização e alegria para toda a comunidade.