Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio emociona devotos nas ruas do Coqueiro, neste domingo (3)

Em demonstração de fé que ganha as ruas do bairro do Coqueiro, acontece neste momento o 45º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, com o tema "Ave, Maria, Cheia de Graça!", reunindo milhares de fiéis de diferentes idades. A saida da romaria, presidida pelo pároco, padre Richardson Santos, se deu às 8h20, logo após missa às 7 horas na Comunidade Imaculado Coração de Maria, no Conjunto Pedro Teixeira.

O Círio segue em direção à Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no Conjunto Satélite, também no Coqueiro. Na chegada, será celebrada missa, a cargo do padre Rubnei Coelho.

Exemplo de fé

"Quero saudar a cada romeiro de Nossa Senhora de Nossa Senhora do Bom Remédio, que este ano trazemos como tema da nossa Festividade "Ave, Maria, Cheia de Graça!", pedindo à Santa Mãe de Deus, a Senhora do Bom Remédio, que possa alcançar a cada um dos seus filhos devotos, aqui da nossa Comunidade Paroquial e, sobretudo, da nossa Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus, que Nossa Senhora possa ser para nós este exemplo de fé, de amor a Deus que é nosso Pai", enfatizou o pároco Richardson Santos, durante a caminhada dos devotos.

A festa de devoção seguirá até o dia 10, contando com quatro romarias: Círio, Trasladação, Romaria da Juventude e Círio das Crianças. E 11 dias de festejo, com missa às 19h, presidida por padres convidados, e ainda com com atrações culturais.

Santuário

Nesta segunda-feira (4), a Santa Missa será presidida por dom Raimundo Possidônio, bispo coadjutor da Diocese de Bragança. Já na terça (5), a presidência da missa será de dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

No Dia de Nossa Senhora do Bom Remédio, 8 de setembro, a paróquia será elevada a Santuário Arquidiocesano, com Santa Missa às 19h, a ser presidida por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém.