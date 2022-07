Conheça os melhores lugares para pedalar em Belém

O passeio ciclistico é uma boa opção para quem quer aproveitar as férias de julho. Em Belém, há locais de mobilidade em essa atividade esportiva pode ser praticada com conforto e segurança, como no Parque Estadual do Utinga, na Universidade Federal do Pará (UFPA) e Portal da Amazônia.

O Parque Estadual do Utinga é um dos locais recomendados pelo coordenador Arnaldo Villar, da União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPa). A localidade possui bicicletas para aluguel e via com paralelepípedos, com três quilômetros de extensão. “É um belo lugar para quem curte belezas naturais e realizar passeios ciclisticos”, disse.

Ele também indica espaços para quem quer realizar atividade nas ruas de Belém. “Na avenida Duque de Caxias existe uma ciclovia, desde a Júlio Cesar até a Igreja de Fátima. Já na Visconde de Souza Franco (Doca), existe malhas de ciclofaixas com 5,5 km de trajeto”, indicou.

Outro espaço recomendado é a malha cicloviária do Portal da Amazônia, no qual estreou uma nova ciclofaixa. De acordo com o portal da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a capital possui 43 vias com malha cicloviária, cuja extensão passou de 114 km para 116,5 km.

Arnaldo Villar ressalta a importância dos ciclistas terem base sobre legislação de trânsito e recomenda que os interessados procurem obter os equipamentos necessários: luvas, capacetes, óculos, camisas de ciclismo, buzinas e sapatos específicos para ação. “É necessário respeitar os pedestres, assim como não transitar ou pedalar nas faixas dos passantes e também não passar em sinal vermelho”, orientou.

Já para os iniciantes que desejam aprender a pedalar no trânsito da cidade, o coordenador da UCBPa recomendou que os novos ciclistas tenham auxílio dos veteranos da atividade, como forma de ter segurança no trânsito e as devidas orientações. “Pedalar sozinho ou em grupo sempre requer atenção aos pedestres e carros. Por isso, ressalto a importância da educação no trânsito e do conhecimento da legislação”, concluiu Arnaldo Villar.

Belém é uma cidade favorável para pedalar

De acordo com Daniele Queiroz, cicloativista e membra do Coletivo ParáCiclo, a cidade de Belém é muito favorável para pedalar por ser plana e obter trajetos históricos como diferencial. “A Universidade Federal do Pará (UFPA) é um ambiente bom para praticar a atividade, devido ao seu trânsito tranquilo, ciclofaixa e vistas privilegiadas da Baía do Guajará", afirmou.

Já para os dedicados em treino, Daniele recomenda um percurso para veteranos, por ser ao longo de uma via com fluxo mais intenso de automóveis. “Minha dica é fazer um passeio com distância maior saindo de São Brás pela Av. João Paulo II e indo até o Viaduto da BR. Esta rota oferece a experiência de pedalar em ciclofaixa e ciclovia, a estrutura é recomendada para quem quer treinar um pouco mais pesado e numa velocidade maior”, sugeriu.

Para Daniele Queiroz, qualquer lugar é seguro para os ciclistas, basta que os condutores respeitem o código de trânsito. “Os motoristas também devem fazer a sua parte em obedecer o artigo 201, guardando distância de segurança de 1,5 m ao ultrapassar o ciclista”, afirmou.

"Minha dica é pedale! Pegue sua magrela e expirmente a cidade, não espere ter a melhor bicicleta, a melhor roupa ou melhor sapato. O ato de pedalar precisa ser desmistificado, pedalar é liberdade, leveza, felicidade, não precisa estar condicionado ao consumismo", concluiu Daniele.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)